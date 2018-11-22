Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год, сообщает Football Italia. По информации издания, за полгода в итальянском клубе 37-летний нападающий заработает € 2,2 млн.



Фото: twitter.com/MLS

Спортивный директор «Милана» Леонардо подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу Ибрагимовича. Агент футболиста Мино Райола провел с руководством клуба четырехчасовую встречу. «Милану» еще предстоит договориться с «Лос-Анджелес Гэлакси», действующий контракт форварда с американской командой истекает в конце 2019 года.

В прошедшем сезоне MLS Ибрагимович провел 27 матчей, забив 22 гола. В списке лучших бомбардиров первенства он уступил только венесуэльскому форварду «Атланты Юнайтед» Хосефу Мартинесу (31 мяч). «Лос-Анджелес Гэлакси» занял по итогам регулярного чемпионата седьмое место в Западной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.

Ранее Ибрагимович провел за «Милан» 85 матчей во всех турнирах и забил 56 голов. В сезоне-2010/2011 шведский форвард помог «россонери» впервые за семь лет завоевать золотые медали чемпионата Италии.

В нынешнем сезоне «Милан» после 12 туров занимает в Серии А пятое место. От лидирующего «Ювентуса» он отстает на 13 очков (21 против 34). В Лиге Европы «Ммлан» идет вторым в группе F, уступая испанскому «Бетису».