ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

22.11.2018 22:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год, сообщает Football Italia. По информации издания, за полгода в итальянском клубе 37-летний нападающий заработает € 2,2 млн.


Фото: twitter.com/MLS

Спортивный директор «Милана» Леонардо подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу Ибрагимовича. Агент футболиста Мино Райола провел с руководством клуба четырехчасовую встречу. «Милану» еще предстоит договориться с «Лос-Анджелес Гэлакси», действующий контракт форварда с американской командой истекает в конце 2019 года.

В прошедшем сезоне MLS Ибрагимович провел 27 матчей, забив 22 гола. В списке лучших бомбардиров первенства он уступил только венесуэльскому форварду «Атланты Юнайтед» Хосефу Мартинесу (31 мяч). «Лос-Анджелес Гэлакси» занял по итогам регулярного чемпионата седьмое место в Западной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.

Ранее Ибрагимович провел за «Милан» 85 матчей во всех турнирах и забил 56 голов. В сезоне-2010/2011 шведский форвард помог «россонери» впервые за семь лет завоевать золотые медали чемпионата Италии.

В нынешнем сезоне «Милан» после 12 туров занимает в Серии А пятое место. От лидирующего «Ювентуса» он отстает на 13 очков (21 против 34). В Лиге Европы «Ммлан» идет вторым в группе F, уступая испанскому «Бетису».

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор «Милана» Леонардо подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу Ибрагимовича. Агент футболиста Мино Райола провел с руководством клуба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси обсудят на семинаре-совещании с участием Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика