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Белоруска впервые в истории завоевала медаль женского ЧМ по боксу
В Беларуси появилась первая призерка женского чемпионата мира по боксу. Бронзу мирового форума завоевала Виктория Кебикова.
Белоруска стала третьей на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели в весовой категории 81 кг. В полуфинале В.Кебикова раздельным решением судей уступила кубинке Джессике Синистерре.
В четвертьфинале белорусская спортсменка единогласным решением рефери победила представительницу Казахстана Фаризу Шолтай.
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В Беларуси появилась первая призерка женского чемпионата мира по боксу. Бронзу мирового форума завоевала Виктория Кебикова. Белоруска стала третьей...
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