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Беларусь и Евросоюз приблизились к подписанию соглашений о реадмиссии и облечении визовых формальностей – МИД Беларуси

22.11.2018 22:44 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь и Евросоюз реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей, заявил на открытии XVI Минского форума заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

"Мы продолжаем работу над проектом приоритетов партнерства, хотя она идет не так просто, как нам всем хотелось бы. Мы реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей", - сообщил О.Кравченко, слова которого приводит агентство БелТА.

О.Кравченко высказал надежду, что "этот пакет не попадет в такую же ситуацию, которая, к сожалению, на данный момент сложилась в отношении проекта приоритетов партнерства".

Говоря о будущем сотрудничества между Беларусью и ЕС, О.Кравченко высказал мнение, что центральным элементом совместных усилий должно стать заключение соглашения о партнерстве и сотрудничестве.-

 
 
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Беларусь и Евросоюз реально приблизились к возможности подписания соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей, заявил на открытии XVI Минского...
 
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