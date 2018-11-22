ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор снимает запрет на поставки молочной продукции белорусского предприятия "Здравушка милк"

22.11.2018 22:30 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Россельхознадзор с 23 ноября снимает запрет на поставки молочной продукции белорусского предприятия "Здравушка милк", сообщается в материалах службы.

Однако это решение не касается поставок молока и молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра. Ограничения на ее поставку сохраняются.

Как сообщалось, запрет на поставки в Россию из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции был введен с 6 июня этого года. Причиной этого стали нарушения российских ветеринарных требований. При этом Россельхознадзор не исключал, что под видом белорусской продукции, в частности сухого молока, могла ввозиться продукция из "санкционных" стран.

Между Россией и Беларусью действует "дорожная карта", которая предусматривает отмену запрета по мере устранения выявленных недостатков.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор с 23 ноября снимает запрет на поставки молочной продукции белорусского предприятия "Здравушка милк", сообщается в материалах службы. Однако это...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика