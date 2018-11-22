Россельхознадзор с 23 ноября снимает запрет на поставки молочной продукции белорусского предприятия "Здравушка милк", сообщается в материалах службы.

Однако это решение не касается поставок молока и молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра. Ограничения на ее поставку сохраняются.

Как сообщалось, запрет на поставки в Россию из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции был введен с 6 июня этого года. Причиной этого стали нарушения российских ветеринарных требований. При этом Россельхознадзор не исключал, что под видом белорусской продукции, в частности сухого молока, могла ввозиться продукция из "санкционных" стран.

Между Россией и Беларусью действует "дорожная карта", которая предусматривает отмену запрета по мере устранения выявленных недостатков.