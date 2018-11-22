Минск становится местом объединения усилий стран региона по укреплению охраны здоровья людей – А.Дапкюнас

Особую роль Минска отметил во время открытия второго регионального совещания по вопросам расширения доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас.

"Как свидетельство положительной общей тенденции, заместитель министра отметил что, как и по другим направлениям международного сотрудничества, Минск становится местом объединения усилий стран региона по укреплению охраны здоровья людей", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

В своем обращении к участникам совещания заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства отметил также важность создания эффективной системы здравоохранения в контексте работы по достижению цели №3 Повестки дня устойчивого развития «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

А.Дапкюнас подчеркнул, что Беларусь последовательно поддерживает инициативы ООН, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЭЙДС, Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, направленные на привлечение внимания международного сообщества к необходимости борьбы со СПИД, гепатитом и туберкулезом, а также на повышение эффективности совместных действий. По мнению белорусского дипломата, доступ к медикаментам для борьбы с эпидемиями, подобными ВИЧ/СПИД, гепатиту и туберкулезу, является одним из главных элементов достижения права каждого человека на максимально высокий уровень охраны здоровья.