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«Качественно новая машина»: какими характеристиками обладает танк Т-72Б3
Новости Беларуси. 120-й механизированной бригаде в столичном Уручье передали 10 современных танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это модернизированная версия Т-72 – самого распространенного на территории СНГ и основного танка белорусских Вооруженных Сил. Его еще называют современным Т-34. В чем уникальность боевой машины узнавал корреспондент Евгений Поболовец.
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Андрей Федин, первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил – начальник штаба вооружения:
Его называют современным Т-34, основной танк российской и белорусской армий на ближайшие лет 10. Здесь улучшена броня, пушка, ходовые качества машины. Автоматизированная коробка передач – нечто среднее между механикой и автоматом. Ее сложно сломать, с ней легко трогаться и можно быстро переключать передачи при движении. А более мощному дизельному двигателю любая погода нипочем.
Владислав Сакач, механик водителя танка Т-72:
Танк стал более маневренным. По кузову – это бросается в глаза – появилось больше всевозможных обвесов.
К примеру, вот такие мешочки по бортам в условиях городских боев защищают танк от попадания из гранатомета.
Дмитрий Невар, командир экипажа танка Т-72:
Поменяли пушку – улучшили кучность и точность стрельбы. Вместо традиционного ночного прицела поставили тепловизор. Сам прицел заменили на многоканальный отечественного производства.
Евгений Поболовец, СТВ:
Закупать новые Т-90 дорого, проще модернизировать Т-72 и довести его до нужного уровня. Благо, таких танков Беларуси хватает еще с 80-х годов прошлого века. Сколько точно – военные не говорят. Известно лишь, что новый контракт на модернизацию белорусских танков уже подписан. Следующая партия сейчас собирается в Нижнем Тагиле. В Минск техника прибудет в конце 2019 года.
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«Качественно новая машина»: какими характеристиками обладает танк Т-72Б3
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Новости Беларуси. 120-й механизированной бригаде в столичном Уручье передали 10 современных танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
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