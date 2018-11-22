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Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома
Александр Трепачёв проектирует и создаёт макеты, некоторые даже после удаётся сделать вполне реальной декорацией для занятий.
На работу ушло всего несколько дней.
Помогают изобретательному папе сыновья, на это уходит каждая свободная минута.
Александр Трепачёв, младший инспектор связи ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
О благотворительном контексте своего хобби мужчина умалчивает.
Пожарная часть, вулкан, аэропорт – коллекция расширяется едва ли не ежедневно.
Александр Трепачёв:
Детям – это шикарно, когда приходят на астрономию, их затягивает уже только одно, что это всё светится.
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Александр Трепачёв проектирует и создаёт макеты, некоторые даже после удаётся сделать вполне реальной декорацией для занятий. Вот, например, полоса препятствий. ...
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