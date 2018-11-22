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Сотруднику ОМОНа ломали уши 15 раз: «Лет с 14 начиная. Не было времени их залечивать»
Тренировка рукопашного боя у сотрудников ОМОНа. В идеале азами этой боевой науки должны владеть, без исключения, все.
Но ранения – это те самые тернии, с которыми пришлось столкнуться на пути к совершенству. Теперь свой опыт он транслирует молодому пополнению: тактику боя – блоки, финты, подсечки, удары. Что порой действеннее любого оружия.
Роман, старший инспектор отдела специальной подготовки ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
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Тренировка рукопашного боя у сотрудников ОМОНа. В идеале азами этой боевой науки должны владеть, без исключения, все. Роману впору подавать заявку в книгу...
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