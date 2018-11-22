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Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»
В конце 80-ых советские десантники стали первым бойцами только что созданного отряда ОМОН. В героях кинокартины Сергей Давидович узнаёт своих сослуживцев.
Сергей Давидович, заместитель начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Высота находилась на территории Пакистана. Когда началось нападение, Сергей Давидович находился в нескольких километрах ниже по склону горы.
Сергей Давидович:
В конце 80-ых отряды особого назначения начали создавать по инициативе советского МВД. Многие из этих парней на фотографиях – уже на пенсии.
Изредка удаётся собираться товарищам по оружию, хоть и поводов ностальгировать более чем достаточно.
Сергей Давидович:
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В конце 80-ых советские десантники стали первым бойцами только что созданного отряда ОМОН. В героях кинокартины Сергей Давидович узнаёт своих сослуживцев. «9 рота»...
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