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Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

22.11.2018 22:42 — Разное | СТВ  
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В конце 80-ых советские десантники стали первым бойцами только что созданного отряда ОМОН. В героях кинокартины Сергей Давидович узнаёт своих сослуживцев.

«9 рота» – культовый фильм, который трогает даже видавшего виды подполковника.

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

Он среди тех, кто держал ту самую легендарную высоту 3234 и, действительно, прочувствовал на себе, что такое не пасть духом.

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

Сергей Давидович, заместитель начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
По сюжету фильма остался один человек в живых, это не совсем так. Всё-таки,Бондарчук снимал художественную картину, чтобы, может, людям интереснее было, а в реальной обстановке из 39 героев, не постесняюсь этого слова, героев-десантников, юных бойцов, осталось 9 человек уцелевших.

Многое в картине Фёдора Бондарчука – художественный вымысел, откровенничает подполковник – участник реальных боевых событий. Например, подмога долететь туда не могла.

Высота находилась на территории Пакистана. Когда началось нападение, Сергей Давидович находился в нескольких километрах ниже по склону горы.

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

Сергей Давидович:
Вовремя подоспели разведвзвод. Выносили раненых, убитых, всё спускали на себе. И продолжили держать эту высоту уже силами (командир сформировал) из резервных взводов.

После Афганистана Сергей Викторович оказался в строю минского ОМОНа.

В конце 80-ых отряды особого назначения начали создавать по инициативе советского МВД. Многие из этих парней на фотографиях – уже на пенсии.

Прототип героя из фильма «9-ая рота»: «По сюжету остался один человек в живых, это не совсем так»

Изредка удаётся собираться товарищам по оружию, хоть и поводов ностальгировать более чем достаточно.

Сергей Давидович:
«Хавьер» этот когда был зимой. Помнишь, Валера? Попали с ним вдвоём, автобусы не ходят, мы с ним пешком, сугробы эти… Мама, не горюй. А мы вспомнили 41-ый год, в кавычках, конечно. Всё пробирались к остановке. Я хочу сказать, что получилось так, что вот именно эта физическая выносливость – не зря. Не зря столько лет отслужили в ОМОН.

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В конце 80-ых советские десантники стали первым бойцами только что созданного отряда ОМОН. В героях кинокартины Сергей Давидович узнаёт своих сослуживцев. «9 рота»...
 
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