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«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»
Новости Беларуси. Все меньше времени остается у участников детского «Евровидения» до главного выступления. Решающий день – воскресенье, когда представители 20 стран (и это абсолютный рекорд конкурса) выйдут на площадку «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока же репетиции здесь продолжаются в режиме нон-стоп. Организаторы обещают удивить зрителей невероятно зрелищной картинкой: буквально море света, такого на детском «Евровидении» еще не было. Но даже в таком плотном графике юные вокалисты находят время для знакомства с белорусской культурой. В четверг ребята отправились в Купаловский музей, визитную карточку нашей страны. Корреспондент Яна Шипко весь день провела в интернациональной компании.
Марафон репетиций продолжается. 22 ноября приоткрылось, какими же будут номера участников. Первые репетиции в костюмах и с графическими декорациями.
Ноам Дадон, представитель Израиля на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Участники во всех смыслах расширяют границы. Конкурс – поистине глобальный феномен, любимый фанатами во всех частях света.
Джаэль Уэна, представитель Австралии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Сиять в финале будут 20 звездочек. Сама же сцена по замыслу оформлена как галактика.
Йон Ола Санн, исполнительный директор международного песенного конкурса «Евровидение-2018»:
– После просмотра репетиций довольны ли вы результатом? Удалось ли команде воплотить все идеи?
– Я очень доволен репетициями. Команда работает слаженно. Сцена выглядит потрясающе, камеры хорошо работают, но еще есть время до финала. Площадка очень современная, хорошая вместимость. Так что она абсолютно способна принять взрослое «Евровидение». Но… сначала нужно победить.
Яна Шипко, СТВ:
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«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»
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Новости Беларуси. Все меньше времени остается у участников детского «Евровидения» до главного выступления. Решающий день – воскресенье, когда представители 20...
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