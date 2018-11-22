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«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

22.11.2018 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Все меньше времени остается у участников детского «Евровидения» до главного выступления. Решающий день – воскресенье, когда представители 20 стран (и это абсолютный рекорд конкурса) выйдут на площадку «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

Пока же репетиции здесь продолжаются в режиме нон-стоп. Организаторы обещают удивить зрителей невероятно зрелищной картинкой: буквально море света, такого на детском «Евровидении» еще не было. Но даже в таком плотном графике юные вокалисты находят время для знакомства с белорусской культурой. В четверг ребята отправились в Купаловский музей, визитную карточку нашей страны. Корреспондент Яна Шипко весь день провела в интернациональной компании.

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

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Марафон репетиций продолжается. 22 ноября приоткрылось, какими же будут номера участников. Первые репетиции в костюмах и с графическими декорациями.

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

Ноам Дадон, представитель Израиля на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Я очень доволен тем, как прошла репетиция. Мы работали над светом, хореографией. Сцена просто замечательная, так что результат должен быть идеальным. Здорово находиться в Минске. Мне очень понравился Дворец Независимости, встреча с Президентом. И сам город очень красивый.

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

Белорус Даниэль Ястремский рассказал о репетиции на сцене детского «Евровидения»

Участники во всех смыслах расширяют границы. Конкурс – поистине глобальный феномен, любимый фанатами во всех частях света.

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

Джаэль Уэна, представитель Австралии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Детское «Евровидение» очень любят в Австралии, и я рада представлять свою страну. Это было потрясающе – при выходе на сцену видеть, как сияние расходится по всей арене. Я очень счастлива.

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

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Сиять в финале будут 20 звездочек. Сама же сцена по замыслу оформлена как галактика.

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

Йон Ола Санн, исполнительный директор международного песенного конкурса «Евровидение-2018»:
Так много молодых талантов, воодушевленных! Так что на сцене много света, энергии, ее оформление и девиз «Зажигай» отлично подходят для конкурса.

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

– После просмотра репетиций довольны ли вы результатом? Удалось ли команде воплотить все идеи?

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

– Я очень доволен репетициями. Команда работает слаженно. Сцена выглядит потрясающе, камеры хорошо работают, но еще есть время до финала. Площадка очень современная, хорошая вместимость. Так что она абсолютно способна принять взрослое «Евровидение». Но… сначала нужно победить.

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

Яна Шипко, СТВ:
Время зажигать не только для Даниэля, но и для всей страны. Внимание миллионов фанатов этого конкурса по всему миру сейчас приковано к Минску. Кстати, зрительское голосование стартует уже 23 ноября. Его результаты будут суммированы с оценками профессионального жюри. Триумфатор «Евровидения» определится уже 25 ноября.


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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Все меньше времени остается у участников детского «Евровидения» до главного выступления. Решающий день – воскресенье, когда представители 20...
 
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