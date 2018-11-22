Агент чешского защитника Томаша Кундратека Владимир Вуйтек в интервью Hokej.cz рассказал о сорвавшемся переходе его клиента в минское «Динамо».



Reuters

«Три-четыре недели назад мы были близки к сделке, почти согласовав все условия, но затем руководство минского „Динамо“ передумало. Теперь Томаш покидает „Куньлунь“, а мы можем рассматривать различные варианты без какого-либо давления», — сказал Вуйтек.

Защитник сборной Чехии выступал в КХЛ за рижское «Динамо», «Слован», «Торпедо» и «Куньлунь». В 181 матче он набрал 54 (17+37) очков по системе «гол+пас». При этом нынешний сезон для Кундратека складывается неудачно. В китайском клубе он набрал лишь 3 (0+3) очка в 25 играх при показателе полезности «-15».

Вместо Кундратека минское «Динамо» подписало американца Джонатона Блума.