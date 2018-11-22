23 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день отказа от покупок (день призван напомнить о том, что чрезмерное потребление - опасная общественная тенденция).

Чёрная пятница (начало сезона распродаж).

Международный день акварели.

ПРИМЕТЫ:

Родион и Ераст. С Ераста жди ледяного наста. В этот день крестьяне освящали в церкви хлеб с большим куском соли - это приносило здоровье домашнему скоту.

РОДИЛИСЬ:

912 ОТТОН I ВЕЛИКИЙ, германский король. После подчинения Северной и Средней Италии в 962 году он основал Священную Римскую империю, первым императором которой сам и стал.

1875 Анатолий Васильевич ЛУНАЧАРСКИЙ, российский госдеятель. Писал пьесы, был автором сценария первого советского агитационного фильма «Уплотнение», выступал за латинизацию русского языка.

1908 Николай Николаевич НОСОВ, российский писатель («Приключения Незнайки и его друзей»). В годы Великой Отечественной войны он снял учебный фильм для танкистов, за который впоследствии получил Государственную премию.

1887 Борис КАРЛОФФ (Уильям ПРАТТ), американский актёр (родом из Великобритании). Свыше 20 лет он считался королем фильмов ужасов, после того как в 1931 году снялся в Голливуде в картине «Франкенштейн».

1933 Кшиштоф ПЕНДЕРЕЦКИЙ, знаменитый польский композитор.

1966 Венсан КАССЕЛЬ, французский актёр. Был женат на актрисе Монике БЕЛЛУЧЧИ. Увлекается боевым искусством капоэйра.

1982 Асафа ПАУЭЛЛ, ямайский бегун-спринтер.

1992 Майли Рэй (Дестини Хоуп) САЙРУС, американская актриса и певица («Ханна Монтана»). У неё на теле 18 татуировок, включая портрет собственной бабушки в молодости.

СОБЫТИЯ:

1170 до н.э. Древнеегипетские хроники утверждают, что в этот день строители пирамид потребовали улучшения условий труда и повышения платы. Это событие можно назвать первым в истории зарегистрированным случаем забастовки.

1852 В Англии установили первые в мире почтовые ящики.

1906 Итальянский оперный тенор Энрико КАРУЗО был оштрафован на $10 за сексуальное домогательство.

1921 Президент США Уоррен ХАРДИНГ запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым «сухой закон».

1991 Солист и автор большинства песен группы Queen Фредди МЕРКЬЮРИ подтвердил слухи, что он болен СПИДом. На следующий день он скончался. Таков итог пятилетней борьбы человека со смертью… На берегу озера Монтрё в Швейцарии сейчас стоит памятник легендарному музыканту: его поднятая рука символизирует то же, что и самая знаменитая строчка из его песни: шоу должно продолжаться!

1998 В Бирмингеме (Англия) выступил самый большой в истории оркестр, состоящий из 3503 музыкантов.

2004 Стартовала самая популярная и массовая в мире онлайн-игра «World of Warcraft». Сейчас по количеству игроков лидирует белорусский танковый симулятор World of Tanks, в него играют более 50 млн человек.

2017 Умер Николай ГОДОВИКОВ, российский актёр (Петруха из «Белого солнца пустыни»).