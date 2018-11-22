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Белорусский экспорт за 9 месяцев: бензин, удобрения и грузовики – в плюсе, молочка - минусует
23.11.2018 00:10 — Разное | Ежедневник
Нефтепродукты, калийные удобрения и грузовая автотехника – главные экспортные позиции Беларуси по итогам девяти месяцев этого года.
Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-сентябре Беларусь поставила на экспорт нефтепродуктов на сумму почти 5 млрд долларов . И это на 28,7% больше, чем было отгружено в аналогичном периоде 2017 года.
Вторая позиция – это калийные удобрения, которые стали второй экспортной статьей, поставки по которой превысили 1 млрд долларов. В этом периоде их было отгружено на около 2 млрд. долларов, а прирост составил 16,6%.
На третье место за три квартала 2018 года вышли грузовые автомобили. Традиционно востребована на внешних рынках большегрузная техника «БелАЗ». Торговый дом «БелАЗ», работающий на российском рынке, на протяжении последних лет входит в топ-500 крупнейших на нем бизнесов по выручке. Хорошую динамику в этом году на украинском рынке показывает и МАЗ.
Поставки в Германию белорусской нефти обеспечили ей четвертую строчку . Причем, по данным Белстата, прирост по деньгам составил весьма внушительные 42%.
Перманентныне проблемы с прохождением белорусской молочки российской границы сказались на объемах и динамике ее экспорта.
Самая лучшая позиция у сыров и творога– пятая. Но по сравнению с прошлым годом эта позиция просела . Также меньше принесли в этом году поставки сливочного масла и, особенно, молока и сливок сгущенных и сухих.
Топ-15 главных экспортных позиций Беларуси в январе-сентябре 2018г.
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Нефтепродукты, калийные удобрения и грузовая автотехника – главные экспортные позиции Беларуси по итогам девяти месяцев этого года.
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