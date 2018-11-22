Белорусский экспорт за 9 месяцев: бензин, удобрения и грузовики – в плюсе, молочка - минусует





Нефтепродукты, калийные удобрения и грузовая автотехника – главные экспортные позиции Беларуси по итогам девяти месяцев этого года.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-сентябре Беларусь поставила на экспорт нефтепродуктов на сумму почти 5 млрд долларов . И это на 28,7% больше, чем было отгружено в аналогичном периоде 2017 года.

Вторая позиция – это калийные удобрения, которые стали второй экспортной статьей, поставки по которой превысили 1 млрд долларов. В этом периоде их было отгружено на около 2 млрд. долларов, а прирост составил 16,6%.

На третье место за три квартала 2018 года вышли грузовые автомобили. Традиционно востребована на внешних рынках большегрузная техника «БелАЗ». Торговый дом «БелАЗ», работающий на российском рынке, на протяжении последних лет входит в топ-500 крупнейших на нем бизнесов по выручке. Хорошую динамику в этом году на украинском рынке показывает и МАЗ.

Поставки в Германию белорусской нефти обеспечили ей четвертую строчку . Причем, по данным Белстата, прирост по деньгам составил весьма внушительные 42%.

Перманентныне проблемы с прохождением белорусской молочки российской границы сказались на объемах и динамике ее экспорта.

Самая лучшая позиция у сыров и творога– пятая. Но по сравнению с прошлым годом эта позиция просела . Также меньше принесли в этом году поставки сливочного масла и, особенно, молока и сливок сгущенных и сухих.

Топ-15 главных экспортных позиций Беларуси в январе-сентябре 2018г.

№ Продукция Объем, в млн долларов Темп к январю-сентябрю 2017г., в % 1 Нефтепродукты 4 974,4 128,7 2 Удобрения калийные 1 947,0 116,6 3 Автомобили грузовые 988,0 136,2 4 Нефть сырая, включая газовый конденсат 613,5 142,0 5 Сыры и творог 584,0 98,6 6 Тракторы и седельные тягачи 423,9 94,8 7 Лесоматериалы продольно-распиленные 330,0 173,0 8 Масло сливочное 303,4 83,4 9 Прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие 297,0 162,3 10 Мебель прочая и ее части 294,9 113,2 11 Говядина свежая или охлажденная 286,5 112,6 12 Молоко и сливки сгущенные и сухие 276,3 73,7 13 Смеси битумные на природных минеральных смолах 263,7 92,0 14 Плиты древесно-стружечные 253,4 112,7 15 Части и принадлежности для автомобилей и тракторов 253,0 109,4