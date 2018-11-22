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Белорусский экспорт за 9 месяцев: бензин, удобрения и грузовики – в плюсе, молочка - минусует

23.11.2018 00:10 — Разное | Ежедневник  
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Белорусский экспорт за 9 месяцев: бензин, удобрения и грузовики – в плюсе, молочка - минусует

Нефтепродукты, калийные удобрения и грузовая автотехника – главные экспортные позиции Беларуси по итогам девяти месяцев этого года.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-сентябре Беларусь поставила на экспорт нефтепродуктов на сумму почти 5 млрд долларов . И это на 28,7% больше, чем было отгружено в аналогичном периоде 2017 года.

Вторая позиция – это калийные удобрения, которые стали второй экспортной статьей, поставки по которой превысили 1 млрд долларов. В этом периоде их было отгружено на около 2 млрд. долларов, а прирост составил 16,6%.

На третье место за три квартала 2018 года вышли грузовые автомобили. Традиционно востребована на внешних рынках большегрузная техника «БелАЗ». Торговый дом «БелАЗ», работающий на российском рынке, на протяжении последних лет входит в топ-500 крупнейших на нем бизнесов по выручке. Хорошую динамику в этом году на украинском рынке показывает и МАЗ.

Поставки в Германию белорусской нефти обеспечили ей четвертую строчку . Причем, по данным Белстата, прирост по деньгам составил весьма внушительные 42%.

Перманентныне проблемы с прохождением белорусской молочки российской границы сказались на объемах и динамике ее экспорта. 

Самая лучшая позиция у сыров и творога– пятая. Но по сравнению с прошлым годом эта позиция просела . Также меньше принесли в этом году поставки сливочного масла и,  особенно, молока и сливок сгущенных и сухих.

Топ-15 главных экспортных позиций Беларуси в январе-сентябре 2018г.

Продукция

Объем, в млн долларов

Темп к январю-сентябрю 2017г., в %

1

Нефтепродукты

4  974,4

128,7

2

Удобрения калийные

1 947,0

116,6

3

Автомобили грузовые

988,0

136,2

4

Нефть сырая, включая газовый конденсат

613,5

142,0

5

Сыры и творог

584,0

98,6

6

Тракторы и седельные тягачи

423,9

94,8

7

Лесоматериалы продольно-распиленные

330,0

173,0

8

Масло сливочное

303,4

83,4

9

Прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие

297,0

162,3

10

Мебель прочая и ее части

294,9

113,2

11

Говядина свежая или охлажденная

286,5

112,6

12

Молоко и сливки сгущенные и сухие

276,3

73,7

13

Смеси битумные на природных минеральных смолах

263,7

92,0

14

Плиты древесно-стружечные

253,4

112,7

15

Части и принадлежности для автомобилей и тракторов

253,0

109,4

 
 
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Нефтепродукты, калийные удобрения и грузовая автотехника – главные экспортные позиции Беларуси по итогам девяти месяцев этого года.
 
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