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За сколько можно купить квартиру в Слуцке – статистика цен
23.11.2018 — Разное | Слуцк Город
За сколько можно купить квартиру в Слуцке в середине этой осени. Ищем ответ на этот вопрос с помощью актуальной статистики цен от поисковика Flatfy. Сравниваем с другими городами и анализируем.
Слуцк относится к городам Беларуси с относительно невысокой стоимостью жилой недвижимости. Приобрести квартиру или
Сколько стоит квартира в Слуцке
Если говорить об актуальных ценах на 3-4-комнатную недвижимость в Слуцке, то они находятся на уровне 72 760 и 75 150 белорусских рублей соответственно. Разница в стоимости не слишком большая, однако количество предложений на рынке очень отличается. Желающим купить «трешку» Слуцк предлагает более 110 вариантов недвижимости, а вот на рынке 4-комнатного жилья в октябре можно найти чуть больше 30 актуальных предложений. Приблизительно такая же картина ждет тех, кто хочет
Цены на жилье в других городах Беларуси
Для сравнения, купить однокомнатную квартиру можно за 60 500 Br в Бресте, 45 083 Br в Гомеле, 38 008 Br в Пинске. В сегменте двухкомнатного жилья средняя стоимость в Барановичах составляет 57 600 Br, в Гродно – 78 180 Br, в Орше – 49 164 Br. Что касается трехкомнатной недвижимости, то порог в 100 тысяч, кроме Минска, перешел также Брест, где средняя стоимость в октябре была на уровне 100 760 Br. Подбираются к этой отметке Гродно и Гомель, где «трешки» продаются за 96 474 и 96 449 Br соответственно. В сегменте четырехкомнатного жилья 100-тысячную отметку прошли, кроме Минска, еще 4 города:
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За сколько можно купить квартиру в Слуцке в середине этой осени. Ищем ответ на этот вопрос с помощью актуальной статистики цен от поисковика Flatfy. Сравниваем с...
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