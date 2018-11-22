За сколько можно купить квартиру в Слуцке – статистика цен

За сколько можно купить квартиру в Слуцке в середине этой осени. Ищем ответ на этот вопрос с помощью актуальной статистики цен от поисковика Flatfy. Сравниваем с другими городами и анализируем.

Слуцк относится к городам Беларуси с относительно невысокой стоимостью жилой недвижимости. Приобрести квартиру или купить дом в Слуцке можно дешевле, чем в Минске, Бресте или Гродно. Какой была стоимость жилья в октябре этого года – ответ на этот вопрос дает актуальная статистика цен от поискового каталога Flatfy. Поисковик собирает на своих страницах все предложения по продаже квартир в Слуцке. По состоянию на ноябрь, в базе каталога размещено более 380 объявлений, которые добавляются и обновляются ежедневно.

Сколько стоит квартира в Слуцке

Самая дешевая жилая недвижимость в Слуцке – однокомнатная. На страницах каталога Flatfy собрано почти 50 объявлений о продаже однокомнатных квартир. Средняя стоимость такой недвижимости в середине этой осени находится на уровне 47 240 Br.





Купить квартиру в Слуцке на две комнаты можно на 24% дороже – в среднем за 58 640 Br. Подобных предложений в базе Flatfy собрано более 120, и это самая популярная недвижимость в городе.

Если говорить об актуальных ценах на 3-4-комнатную недвижимость в Слуцке, то они находятся на уровне 72 760 и 75 150 белорусских рублей соответственно. Разница в стоимости не слишком большая, однако количество предложений на рынке очень отличается. Желающим купить «трешку» Слуцк предлагает более 110 вариантов недвижимости, а вот на рынке 4-комнатного жилья в октябре можно найти чуть больше 30 актуальных предложений. Приблизительно такая же картина ждет тех, кто хочет снять квартиру в Слуцке на длительный срок . Наибольшее количество объявлений будет в сегменте 2-3-комнатной недвижимости.

Цены на жилье в других городах Беларуси

Согласно статистике Flatfy, самая дорогая жилая недвижимость Беларуси продается в Минске. Стоит отметить, что эти тенденции характерны не только для этой осени, а сохраняются уже не первый год. По состоянию на октябрь, в Минске наблюдаются следующие цены:

однокомнатные квартиры – 113 082 Br;

двухкомнатные – 144 713 Br;

трехкомнатные – 194 180 Br;

четырехкомнатные – 256 482 Br.

Для сравнения, купить однокомнатную квартиру можно за 60 500 Br в Бресте, 45 083 Br в Гомеле, 38 008 Br в Пинске. В сегменте двухкомнатного жилья средняя стоимость в Барановичах составляет 57 600 Br, в Гродно – 78 180 Br, в Орше – 49 164 Br. Что касается трехкомнатной недвижимости, то порог в 100 тысяч, кроме Минска, перешел также Брест, где средняя стоимость в октябре была на уровне 100 760 Br. Подбираются к этой отметке Гродно и Гомель, где «трешки» продаются за 96 474 и 96 449 Br соответственно. В сегменте четырехкомнатного жилья 100-тысячную отметку прошли, кроме Минска, еще 4 города:

Брест – 113 530 Br;

Гомель – 110 548 Br;

Гродно – 105 034 Br;

Могилев – 101 206 Br.

Преимущества статистики Flatfy

Составляя статистику цен на недвижимость по выбранному региону, поисковый каталог Flatfy анализирует все актуальные объявления, которые были собраны с других ресурсов и сайтов риелторских компаний. При этом около 10% объявлений во внимание не берутся. Касается это предложений, в которых цена была спекулятивно занижена или завышена. Это позволяет получить максимально объективные данные по ситуации на рынке. Напомним, что Flatfy – это международный проект, на страницах которого можно изучить предложения по продаже и аренде жилья в 37 странах мира.