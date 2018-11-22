Традиционно под Новый год брестчан приглашают помочь детям

Совсем скоро Новый Год. По уже сложившейся традиции мы вновь объявляем открытым СБОР вещей для ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА (соц.приюта) в д.Пелище!



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От этого праздника мы все ждем чуда, волшебства и сказки, загадываем желания под бой курантов, верим в счастье Нового и отпускаем всё плохое с Уходящим годами. Но есть те, для кого чудо складывается из самых простых вещей и редко заглядывает в их жизни. Из мелочей состоит счастье, из незначительных (казалось бы) поступков творятся большие добрые дела! Помогите сделать детишек, которые так нуждаются в сказке, немножко счастливее!

СПИСОК ВЕЩЕЙ ДЕЛИТСЯ НА 2 КАТЕГОРИИ:

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

Игрушки (только не мягкие)

Вкусняшки: соки, фрукты, печенье и т.п. (кроме газированных напитков)

ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

резинки для волос, заколки, невидимки

клеенка на обеденный стол (2×1,5м)

салфетки,т.бумага

витамины ревит, гематоген

резинки для трусов

прищепки

губки для мытья посуды

лампочки 40вт стандарт

клей для обуви, суперклей (если у девчонок обувь носится и нормально, то мальчики есть мальчики, а чинить обувь нечем)

вакса, крем для обуви

обувь любая вне зависимости от сезонов, главное чистая

одежда также любая,главное опрятная

Для учёбы позиции канцтоваров:

тетради в клетку тонкие, общие, полуобщие

обложки (на дневники, книги, тетради)

папки для тетрадей

циркули

доски для лепки

блоки для черчения

Мы будем благодарны за любую помощь. По списку или нет. По результатам сбора и поездки все участники получают подтверждение факта передачи вещей. Телефоны для связи: +375256662963 Аня; +375447962326 Максим

Поездка состоится в 20х числах декабря. Конкретная дата будет указана позднее.

Ежегодная новогодняя благотворительная акция

Ежегодная новогодняя благотворительная акция «Дети в беде!»



Добрый Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой ради искренних улыбок и сияющих от радости глаз спешат в каждый дом, где их очень ждут. Вместе со сказочно-ёлочным настроением своим друзьям они готовы подарить все, чем полон их волшебный мешок: даже веру в чудеса. В наших силах помочь нескольким семьям, столкнувшимся с серьезным заболеванием, хотя бы на мгновение забыть о существующей проблеме со здоровьем.



Их желания достаточно просты и выполнимы! Нас немного, но вместе у нас получится сделать намного больше добрых дел! В списке этого года много деток на паллиативе. Не удивляйтесь пожеланиям. Список ежедневно корректируется (добавляются новые пожелания и удаляются найденные подарки).

список по ссылке (и контакты)

Если у Вас есть желание помочь, но нет финансовых возможностей, Вы можете просто рассказать про эту акцию друзьям, коллегам, знакомым (информация тоже помогает), можете присоединиться к нам в процессе упаковки подарков и не только.