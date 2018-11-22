ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Традиционно под Новый год брестчан приглашают помочь детям

23.11.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Совсем скоро Новый Год. По уже сложившейся традиции мы вновь объявляем открытым СБОР вещей для ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА (соц.приюта) в д.Пелище!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60865.php

Традиционно под Новый год брестчан приглашают помочь детям

От этого праздника мы все ждем чуда, волшебства и сказки, загадываем желания под бой курантов, верим в счастье Нового и отпускаем всё плохое с Уходящим годами. Но есть те, для кого чудо складывается из самых простых вещей и редко заглядывает в их жизни. Из мелочей состоит счастье, из незначительных (казалось бы) поступков творятся большие добрые дела! Помогите сделать детишек, которые так нуждаются в сказке, немножко счастливее!

СПИСОК ВЕЩЕЙ ДЕЛИТСЯ НА 2 КАТЕГОРИИ:

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

  • Игрушки (только не мягкие) 
  • Вкусняшки: соки, фрукты, печенье и т.п. (кроме газированных напитков)

ПЕРВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

  • резинки для волос, заколки, невидимки
  • клеенка на обеденный стол (2×1,5м)
  • салфетки,т.бумага
  • витамины ревит, гематоген
  • резинки для трусов
  • прищепки
  • губки для мытья посуды
  • лампочки 40вт стандарт
  • клей для обуви, суперклей (если у девчонок обувь носится и нормально, то мальчики есть мальчики, а чинить обувь нечем)
  • вакса, крем для обуви
  • обувь любая вне зависимости от сезонов, главное чистая
  • одежда также любая,главное опрятная

Для учёбы позиции канцтоваров: 

  • тетради в клетку тонкие, общие, полуобщие
  • обложки (на дневники, книги, тетради)
  • папки для тетрадей
  • циркули
  • доски для лепки
  • блоки для черчения

Мы будем благодарны за любую помощь. По списку или нет. По результатам сбора и поездки все участники получают подтверждение факта передачи вещей. Телефоны для связи: +375256662963 Аня; +375447962326 Максим

Поездка состоится в 20х числах декабря. Конкретная дата будет указана позднее.

Ежегодная новогодняя благотворительная акция

Ежегодная новогодняя благотворительная акция «Дети в беде!»

Добрый Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой ради искренних улыбок и сияющих от радости глаз спешат в каждый дом, где их очень ждут. Вместе со сказочно-ёлочным настроением своим друзьям они готовы подарить все, чем полон их волшебный мешок: даже веру в чудеса. В наших силах помочь нескольким семьям, столкнувшимся с серьезным заболеванием, хотя бы на мгновение забыть о существующей проблеме со здоровьем.

Их желания достаточно просты и выполнимы! Нас немного, но вместе у нас получится сделать намного больше добрых дел! В списке этого года много деток на паллиативе. Не удивляйтесь пожеланиям. Список ежедневно корректируется (добавляются новые пожелания и удаляются найденные подарки).

список по ссылке (и контакты)

Если у Вас есть желание помочь, но нет финансовых возможностей, Вы можете просто рассказать про эту акцию друзьям, коллегам, знакомым (информация тоже помогает), можете присоединиться к нам в процессе упаковки подарков и не только.

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совсем скоро Новый Год. По уже сложившейся традиции мы вновь объявляем открытым СБОР вещей для ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА (соц.приюта) в д.Пелище! От этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
За сколько можно купить квартиру в Слуцке – статистика цен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика