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Брестский маршрутчик покупает за свои деньги конфеты в салон: "хоть какой-то позитив"
23.11.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Водитель брестской маршрутки № 19 установил в салоне красную корзинку с конфетами для своих пассажиров.
Фото: BrestCITY.com
Фотография «мобильного сладкого уголка» появилась на
TUT.BY разыскал героя-маршрутчика. Как пояснил водитель Вячеслав, корзинку с конфетами он установил в салоне около трех недель назад.
— Жена увидела в интернете, что где-то в России водитель маршрутки поставил себе большую корзину с конфетами. Она мне сказала: «Давай попробуем, а то один негатив: то бьются маршрутки, то переворачиваются. Хоть какой-то позитив будет людям».
Конфеты Вячеслав покупает за свои деньги и исправно пополняет запасы красной корзины. По его словам, пассажиры на угощение реагируют по-разному: кто-то стесняется брать, кто-то боится, кто-то, наоборот, гребет пригоршнями. Главные потребители — дети.
— Пассажиры моего маршрута часто с детьми в детскую поликлинику едут. Поэтому конфеты немного помогают им с дорогой. Пассажиров от этого больше не стало, но людям приятно.
Коллеги Вячеслава сначала над его идеей посмеивались, но после того как инициатива получила позитивный отклик, не исключено, что конфетных корзинок в брестских маршрутках станет больше.
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Водитель брестской маршрутки № 19 установил в салоне красную корзинку с конфетами для своих пассажиров. Фото: BrestCITY.com Фотография «мобильного сладкого уголка»...
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