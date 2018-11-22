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Министр информации: Комментаторов в интернете будем идентифицировать по номеру телефона

23.11.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пользователей, оставляющих комментарии в интернете, будут идентифицировать по номерам телефонов. Об этом рассказал министр информации Александр Карлюкевич в программе «Ничего личного» на телеканале ОНТ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60862.php

Министр информации: Комментаторов в интернете будем идентифицировать по номеру телефона

— Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код, — пояснил порядок идентификации Карлюкевич.

Он также отметил, что никто не мешает человеку высказывать свою точку зрения, важно, чтобы она не противоречила законам страны.

Министр информации считает, что медийные интернет-ресурсы должны подчиняться тем же законам, что и остальные СМИ.

— Законы должны распространяться и на ту часть нашей жизни, которая является виртуальной, — отметил он.

Формат нововведений будет обозначен до 1 декабря, сообщил министр. Сами изменения в Закон о СМИ вступят в силу с 1 декабря.

Напомним, что поправки в Закон о СМИ в том числе предполагают обязательную идентификацию комментаторов на форумах.

Проект предполагает, что владелец интернет-ресурса сможет собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять фамилию, собственное имя, отчество (если оно есть), пол, число, месяц, год рождения, место рождения пользователя, его адрес электронной почты и информацию о дате и времени размещения на интернет-ресурсе сообщений и/или материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

Всю вышеуказанную информацию владелец интернет-ресурса должен будет предоставлять по требованию органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством.

Планируемое нововведение не раз подвергалось критике. Как заявил спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти, «поправки в „Закон о СМИ“ лишают публикации в Сети анонимности, требуя регистрации и закрывая последнее публичное пространство для свободного выражения мнения».

 
 
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Пользователей, оставляющих комментарии в интернете, будут идентифицировать по номерам телефонов. Об этом рассказал министр информации Александр Карлюкевич в...
 
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