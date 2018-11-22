В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась выставка работ членов Гродненской областной организации Белорусского союза художников "Гродно-Транзит", передает корреспондент БЕЛТА.



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Выставка посвящена 75-летию образования Гродненской области, которое будет отмечаться в сентябре 2019 года. В экспозиции около 70 работ двух десятков авторов, среди них известные белорусским и зарубежным любителям изобразительного искусства художники: Юрий Яковенко, Владимир Пантелеев, Сергей Гриневич, Валентина Шоба, Александр Сильванович. Самому молодому представителю гродненской художественной школы Егору Шоколадову исполнилось 28 лет, в Брест он привез свои офорты. Старейшине областной организации Виктору Щербакову 84 года. На выставке представлены его акварельные работы.



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Заместитель начальника управления культуры Брестского облисполкома Елена Козич поздравила участников вернисажа с этим событием. Она выразила уверенность в том, что выставка будет интересна жителям и гостям города, где каждый найдет что-то важное для себя.



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Последний раз группа художников из Гродно выставлялась в Бресте 13 лет назад. "Мы встречаемся с коллегами на республиканских мероприятиях, а вот обменных выставок в регионах давно не было. Художник должен быть постоянно в движении - не только развиваться в своем направлении, но и показывать работы. Главное, чтобы в искусстве была душа: когда она есть, это затронет зрителя", - считает председатель Гродненской областной организации БСХ Николай Бондарчук. Он отметил мастерство и такт, с какими оформлена экспозиция: работы каждого автора привлекают внимание.

"Я очень рад, что эта выставка состоялась. Мы имеем возможность увидеть не в иллюстрациях, а в натуре работы художников с мировым именем. Перед этим у нас выставлялись витебские, минские художники, то есть мы расширяем кругозор брестского зрителя", - отметил председатель Брестской областной организации БСХ Павел Рябов.