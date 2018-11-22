В переговорах в Минске сменился представитель Киева

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. На встрече обсуждали выборы в Донбассе и обмен пленными, передает телеканал «МИР 24».

Как заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, прийти к каким-то новым решениям участникам встречи не удалось. По его словам, выполнение минских соглашений продолжат обсуждать на следующей неделе.

«В понедельник в Берлине состоится заседание нормандского формата в рамках контрольного механизма. Я приветствую это совещание, поскольку оно свидетельствует о взаимодействии нормандского и минского форматов», – сказал он.

На нынешнем заседании в качестве руководителя украинской делегации впервые принял участие Евгений Марчук, бывший премьер-министр и экс-глава Службы безопасности Украины. Он сменил на этом посту экс-президента Леонида Кучму, ушедшего в отставку.