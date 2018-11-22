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Международный фестиваль хореографии открыли в Витебске

23.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Танец вместо слов. Витебск заговорил на языке пластики в дни Международного фестиваля хореографии. Помимо конкурсной программы зрители могли увидеть спектакли балетных трупп и посетить мастер-классы. На них побывала и корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Все движения отточены и прочувствованы. Последняя репетиция перед выходом на сцену. И хотя для витебских танцоров она родная, волнения от этого не меньше, ведь они здесь ради победы.

«Танец дает свободу, дает возможность сказать то, что словами выразить невозможно. А танцем проще, может, проще для себя», – рассказала хореограф Марина Кушнерова.

Пока одни выступают перед жюри, другие перенимают мастерство. Первый урок от шведского хореографа Джин Яско. Забыть о правилах и танцевать сердцем – в этом и заключается искусство движения, считает педагог.

«Традиционно хореография отражает то, что происходит в обществе. У современного танца широкий диапазон как тем, так стилей. Он может начинаться классическим балетом и заканчиваться уличной хореографией», – поделился Джин Яско.

На сцене танцоры из Китая, Италии, Японии. Впервые приехали кубинские артисты. Каждый рассказывает свою историю на языке, который не требует перевода. В программе – 39 постановок. Но в финал пройдут только лучшие. Их жюри определит на закрытом показе.

«Это очень интересный опыт. По-моему, мы сделали хорошую хореографию, пусть и экспериментальную. Номер назвали «Землетрясение», – поделился участник фестиваля из Кубы Сандор Торрес Монтеагудо.

«Если в самом начале пути было много энтузиазма, было ощущение первопроходизма, то сейчас совершенно точно можно ставить знак качества. Лауреаты фестиваля – это искусство мирового уровня», – сказал художественный руководитель «Киев Модерн-балета» Раду Поклитару.

На фестивале есть место и для внеконкурсных постановок. Например, открыли культурное событие пластической драмой «Калигула» Московского губернского театра Сергея Безрукова.

Жить в ритме танца Витебск будет до конца недели. Тогда и объявят имена победителей. Конкурсанты очень разнообразные и сильные, поэтому интрига сохраняется. Пока ни жюри, ни давние поклонники фестиваля не могут определить явного фаворита. 

Фестиваль современной хореографии в Витебске считается одним из самых престижных танцевальных форумов на территории СНГ.



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Теги: Витебск
 
 
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Жить в ритме танца город будет до конца недели. Тогда и объявят имена победителей.
 
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