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Международный фестиваль хореографии открыли в Витебске
23.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Танец вместо слов. Витебск заговорил на языке пластики в дни Международного фестиваля хореографии. Помимо конкурсной программы зрители могли увидеть спектакли балетных трупп и посетить мастер-классы. На них побывала и корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Все движения отточены и прочувствованы. Последняя репетиция перед выходом на сцену. И хотя для витебских танцоров она родная, волнения от этого не меньше, ведь они здесь ради победы.
«Танец дает свободу, дает возможность сказать то, что словами выразить невозможно. А танцем проще, может, проще для себя», – рассказала хореограф Марина Кушнерова.
«Традиционно хореография отражает то, что происходит в обществе. У современного танца широкий диапазон как тем, так стилей. Он может начинаться классическим балетом и заканчиваться уличной хореографией», – поделился Джин Яско.
На сцене танцоры из Китая, Италии, Японии. Впервые приехали кубинские артисты. Каждый рассказывает свою историю на языке, который не требует перевода. В программе – 39 постановок. Но в финал пройдут только лучшие. Их жюри определит на закрытом показе.
«Это очень интересный опыт. По-моему, мы сделали хорошую хореографию, пусть и экспериментальную. Номер назвали «Землетрясение», – поделился участник фестиваля из Кубы Сандор Торрес Монтеагудо.
На фестивале есть место и для внеконкурсных постановок. Например, открыли культурное событие пластической драмой «Калигула» Московского губернского театра Сергея Безрукова.
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Жить в ритме танца город будет до конца недели. Тогда и объявят имена победителей.
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