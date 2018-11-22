В Мстиславле прошёл семинар женщин-предпринимателей

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С 12 по 18 ноября в стране проходила Всемирная неделя предпринимательства. В рамках Недели в районе прошёл семинар-совещание по теме «Поддержка прав и возможностей женщин-предпринимателей».

В мероприятии приняли участие женщины, которые занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью в нашем районе.

Во встрече с предпринимателями Мстиславщины приняли участие начальник отдела экономики рай-исполкома Ольга Судиловская, главный специалист отдела экономики райисполкома Ольга Морозова.





В ходе семинара обсуждались вопросы, проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели в своей работе. Также говорилось о том, какая помощь, поддержка необходима им от местной власти.

В ходе мероприятия участники семинара вели разговор о фондах, программах, объединениях, деятельность которых направлена на поддержку женского предпринимательства, новичков-бизнесменов.

Индивидуальный предприниматель Татьяна Ерёменко поделилась с коллегами собственным двенадцатилетним опытом участия в общественном объединении предпринимателей Могилёвской области. Татьяна Вячеславовна отметила, что подобного рода объединения учат не только азам предпринимательской деятельности, бухгалтерской работе, но и всему остальному, что связано с экономикой.

В заключение Ольга Судиловская подчеркнула, что количество предпринимателей-женщин в нашем районе достаточно высокое и очень приятно, что мстиславские женщины участвуют в развитии экономики района.