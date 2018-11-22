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Белорусская хоккейная экстралига. U-20 в гостях обыграла клуб из Лиды
Новости Беларуси. После 12 кряду поражений, которые потерпела команда Беларусь U-20 в розыгрыше белорусской хоккейной экстралиги, наша молодежка наконец добилась успеха, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашнем льду в упорном противостоянии был повержен клуб из Лиды. Команды по разу забросили в первом периоде, а затем обменялись шайбами в третьем. Причем молодежка вела 2:1, однако лидчане отыгрались максимально драматично, за 23 секунды до конца основного времени. Потом был овертайм и серия буллитов. Вот там-то удача улыбнулась команде «Беларусь U-20». 3:2 в ее пользу по итогам матча.
Дмитрий Дудик, старший тренер команды «Беларусь U-20»:
Впереди у молодежной команды два матча чемпионата, а затем парни Дмитрия Кравченко отправятся в Германию, где в декабре поборются за путевку в элиту мирового хоккея.
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Новости Беларуси. После 12 кряду поражений, которые потерпела команда Беларусь U-20 в розыгрыше белорусской хоккейной экстралиги, наша молодежка наконец добилась...
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