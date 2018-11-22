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«В пятерку, а лучше всего медали»: какие цели ставит женская сборная Беларуси по баскетболу перед ЧЕ
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу выиграла заключительный матч отборочного турнира и пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. 22 ноября сборная вернулась домой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матч, который сделал сборную Беларуси участником чемпионата Европы-2019, вовсе не был легкой прогулкой (подробнее
Наталья Трофимова, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Наша команда прилетела в Минск только вечером. Пока девушки очень устали и могут лишь принимать поздравления. Хотя мысли о предстоящем чемпионате Европы уже посещают.
Татьяна Лихтарович, игрок сборной Беларуси по баскетболу:
– Какие-то цели для себя еще не ставите?
– Ставлю.
– И какие?
– В пятерку, а лучше всего медали на Европе.
Напоминаем, женский чемпионат Европы по баскетболу в 2019 году примут Сербия и Латвия. Старт турнира – 27 июня.
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«В пятерку, а лучше всего медали»: какие цели ставит женская сборная Беларуси по баскетболу перед ЧЕ
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу выиграла заключительный матч отборочного турнира и пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. 22...
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