Четыре ДТП на перекрёстке парализовали движение в Каменной Горке

Новости Беларуси. Около половины девятого на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина столкнулись троллейбус и легковой BMW, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Транспортные средства перегородили все полосы движения.





А чуть позже утренний поток остановили еще три ДТП с участием автобуса, легковых автомобилей и маршрутных такси.





К слову, сейчас на улице Притыцкого ведутся ремонтные работы. Поэтому движение в направлении выезда из города практически перекрыто.