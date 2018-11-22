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Четыре ДТП на перекрёстке парализовали движение в Каменной Горке
Новости Беларуси. Около половины девятого на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина столкнулись троллейбус и легковой BMW, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Транспортные средства перегородили все полосы движения.
А чуть позже утренний поток остановили еще три ДТП с участием автобуса, легковых автомобилей и маршрутных такси.
К слову, сейчас на улице Притыцкого ведутся ремонтные работы. Поэтому движение в направлении выезда из города практически перекрыто.
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Новости Беларуси. Около половины девятого на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина столкнулись троллейбус и легковой BMW, сообщили в программе «Столичные...
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