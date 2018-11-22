Пропавший в Минске 11-летий мальчик найден

Новости Беларуси. В Минске волонтеры искали 11-летнего Николая Грамовича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Днем мальчик должен был выйти из 29-го троллейбуса на остановке «Волгоградская», но уехал в направлении «Зеленого Луга». У ребенка аутизм, он не разговаривает. К счастью, около часа назад его нашли.