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Пропавший в Минске 11-летий мальчик найден
Новости Беларуси. В Минске волонтеры искали 11-летнего Николая Грамовича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Днем мальчик должен был выйти из 29-го троллейбуса на остановке «Волгоградская», но уехал в направлении «Зеленого Луга». У ребенка аутизм, он не разговаривает. К счастью, около часа назад его нашли.
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Новости Беларуси. В Минске волонтеры искали 11-летнего Николая Грамовича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Днем мальчик должен был выйти...
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