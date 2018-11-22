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Пропавший в Минске 11-летий мальчик найден

23.11.2018 02:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске волонтеры искали 11-летнего Николая Грамовича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Днем мальчик должен был выйти из 29-го троллейбуса на остановке «Волгоградская», но уехал в направлении «Зеленого Луга». У ребенка аутизм, он не разговаривает. К счастью, около часа назад его нашли.
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске волонтеры искали 11-летнего Николая Грамовича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Днем мальчик должен был выйти...
 
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