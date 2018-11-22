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В Заводском района мотоциклист долго убегал от ГАИ, но его поймали и составили 6 протоколов

23.11.2018 02:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Заводского района задержали бесправного байкера, но этому предшествовала длительная погоня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском района мотоциклист долго убегал от ГАИ, но его поймали и составили 6 протоколов

Инцидент произошел в час ночи 22 ноября на улице Кабушкина. 28-летний мотоциклист проигнорировал требования инспекторов об остановке и лишь прибавил скорость, заезжая на тротуары и нарушая правила. Задержать нарушителя удалось на Ташкентской. Оказалось, молодой человек никогда не получал права и неоднократно привлекался за езду без документов.

В отношении него составлено шесть административных протоколов.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Заводского района задержали бесправного байкера, но этому предшествовала длительная погоня, сообщили в программе «Столичные...
 
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