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За сутки в Минской области изъяли свыше 5 тонн поддельного алкоголя и 450 литров самогона

23.11.2018 01:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 80 фактов незаконного оборота алкоголя выявлено областной милицией только в течение последних суток во время комплексных рейдовых мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За сутки в Минской области изъяли свыше 5 тонн поддельного алкоголя и 450 литров самогона

Изъято свыше 5 тонн фальсифицированных алкогольных напитков и 450 литров самогона. Участковые инспекторы работают совместно с представителями лесного хозяйства, сельских исполкомов и сотрудниками МЧС.

За сутки в Минской области изъяли свыше 5 тонн поддельного алкоголя и 450 литров самогона

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
В  первую очередь в поле зрения попадают те лица, которые уже ранее привлекались к ответственности по поводу незаконного оборота алкогольных напитков, в том числе и собственного производства.

За вчерашний день была установлена причастность к противоправной деятельности трех таких граждан. Два примера из Молодечненского района, один из Вилейского.

За сутки в Минской области изъяли свыше 5 тонн поддельного алкоголя и 450 литров самогона

Работа специальных групп областной милиции организована в круглосуточном режиме. Правоохранители выезжают для проверки поступающей на горячую линию информации о местоположении так называемых «самогонных точек».
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Новости Беларуси. Более 80 фактов незаконного оборота алкоголя выявлено областной милицией только в течение последних суток во время комплексных рейдовых...
 
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