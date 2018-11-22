|
Молодой лебедь остался зимовать в Логойском районе
Новости Беларуси. Необычный постоялец появился в местном водоеме села Приселки Логойского района. Молодой лебедь-шипун, скорее всего, отстал от стада, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Семья прилетела сюда весной и успела обзавестись 7 птенцами. Однако на зимовку лебеди полетели, не дождавшись одного детеныша. Птицу подкармливают местные жители, но с наступлением холодов лебедь может погибнуть. Неравнодушные люди стремятся помочь птице и найти ей приют.
Новости по теме
«Как в ГАИ. Всё очень серьезно». Дистанционный курс по изучению видов птиц в Беларуси предлагают пройти белорусские орнитологи
‡агрузка...
400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры
Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ
«Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура»: на что жаловались жители Мозыря на приёме у Максима Рыженкова
«Качественно новая машина»: какими характеристиками обладает танк Т-72Б3
Полномочным представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе стал Евгений Марчук
В Беларуси будет дешеветь жильё в районах индивидуальной застройки
Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси обсудят на семинаре-совещании с участием Президента
«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычный постоялец появился в местном водоеме села Приселки Логойского района. Молодой лебедь-шипун, скорее всего, отстал от стада, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)