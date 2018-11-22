ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодой лебедь остался зимовать в Логойском районе

23.11.2018 01:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Необычный постоялец появился в местном водоеме села Приселки Логойского района. Молодой лебедь-шипун, скорее всего, отстал от стада, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодой лебедь остался зимовать в Логойском районе

Семья прилетела сюда весной и успела обзавестись 7 птенцами. Однако на зимовку лебеди полетели, не дождавшись одного детеныша. Птицу подкармливают местные жители, но с наступлением холодов лебедь может погибнуть. Неравнодушные люди стремятся помочь птице и найти ей приют.
Новости по теме

«Как в ГАИ. Всё очень серьезно». Дистанционный курс по изучению видов птиц в Беларуси предлагают пройти белорусские орнитологи

От зимородка до пустельги: каких птиц можно встретить в Минске?

Цапля и бекас, ондатра и куница: кого ещё можно увидеть в «Городе птиц» в Минске?

Фотограф показал, как белорусские аисты зимуют в Испании

Дикие утки поселились в огромной луже в Ивацевичах: фотофакт

Полёт вместе с аистами. Как птицы готовятся улетать на зимовку в тёплые страны

Аисты предсказали раннюю и холодную осень в Беларуси

В одном из дворов Минска нашли раненого сокола: видеофакт

‡агрузка...
Новости 24 часа

400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры

Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ

«Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура»: на что жаловались жители Мозыря на приёме у Максима Рыженкова

«Качественно новая машина»: какими характеристиками обладает танк Т-72Б3

Полномочным представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе стал Евгений Марчук

В Беларуси будет дешеветь жильё в районах индивидуальной застройки

Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси обсудят на семинаре-совещании с участием Президента

«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычный постоялец появился в местном водоеме села Приселки Логойского района. Молодой лебедь-шипун, скорее всего, отстал от стада, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика