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400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры
Новости Беларуси. В Минске открылась VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры. Экспозиция, проходящая раз в два года, – своеобразный культурный срез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разнообразие жанров, направлений и техник оценит профессиональное жюри. В рамках выставки пройдет несколько конкурсов. Подробности в материале корреспондента Дмитрия Бояровича.
От реализма до нуар. Палитра жанров, превращающаяся в радугу идей и смыслов – это Белорусская биеннале. Она собрала работы, которые создали за последние два года лучшие художники, графики и скульпторы страны.
Леонид Хоботов, заместитель председателя Белорусского союза художников:
Всего на биеннале прислали порядка 700 работ. В экспозицию вошло почти вдвое меньше.
Это наиболее технически совершенные и высокопрофессиональные произведения. Их отбирала комиссия из авторитетных экспертов.
Андрей Басалыга, художник:
Такая выставка – это встреча разных поколений. А еще своеобразный исследовательский срез, позволяющий увидеть жизнь глазами творческих людей.
Переосмысленную, иногда пугающую или непонятную, но так или иначе особенную.
Владимир Голубев, художник:
Первая биеннале в Беларуси прошла 10 лет назад. Она имела оглушительный успех. Конечно, до Венецианской, которая имеет более чем 100-летнюю историю, нам далеко.
Тем не менее, биеннале для художников, выставляющихся здесь, – это дверь в культурное пространство Европы.
Дмитрий Боярович, СТВ:
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400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры
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400 работ и 250 художников. Почему стоит сходить на Белорусскую биеннале живописи, графики и скульптуры
Новости Беларуси. В Минске открылась VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры. Экспозиция, проходящая раз в два года, – своеобразный культурный срез,...
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