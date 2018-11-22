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Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. «Школа активного гражданина» 22 ноября собрала тысячи молодых людей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работу таких площадок в учебных заведениях запустили в 2018 году. Это весьма удобный дискуссионный формат общения с подрастающим поколением на важные и резонансные темы, которые волнуют общество.
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Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ
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Новости Беларуси. «Школа активного гражданина» 22 ноября собрала тысячи молодых людей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу таких...
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