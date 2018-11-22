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Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ

23.11.2018 00:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Школа активного гражданина» 22 ноября собрала тысячи молодых людей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ

Работу таких площадок в учебных заведениях запустили в 2018 году. Это весьма удобный дискуссионный формат общения с подрастающим поколением на важные и резонансные темы, которые волнуют общество.

Подробности в видеоматериале Анастасии Дехтяр.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Школа активного гражданина» 22 ноября собрала тысячи молодых людей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу таких...
 
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