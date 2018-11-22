Топ-5 узких стиральных машин, популярных сейчас в Беларуси

Узкие стиральные машины (глубиной 30−45 сантиметров) популярны благодаря своим габаритам — такие модели поместятся даже в небольшие помещения. С помощью сервиса KUPI.TUT.BY мы подобрали пять таких стиралок, которое чаще всего выбирают белорусы.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: stevepb / pixabay.com

При подборе моделей мы сперва отсортировали устройства по популярности в нашем регионе, а после ориентировались на реальные отзывы пользователей и на рейтинг аппаратов (не менее четырех «звезд») .



Фото: market.yandex.by

Глубина этой модели составляет 37 сантиметров, а максимальная загрузка белья при этом — пять килограмм. Класс потребления энергии — А+, скорость при отжиме — до 1000 оборотов в минуту. Из других особенностей — расход воды за одну стрику на уровне 41 литра и частичная защита от протечек воды.

Кроме компактности пользователи относят к плюсам относительно невысокую цену, а также простоту в использовании. Из минусов — шум при работе (по идее, он не должен превышать 59 дБ) и небольшое дребезжание при отжиме белья.



Фото: 1k.by

«Одноклассник» первой рассмотренной нами модели с чуть меньшей глубиной — 33 сантиметра. За счет этого снизился объем максимальной загрузки (четыре килограмма). Класс потребления энергии — А, расход воды за одну стирку — 39 литров. Скорость отжима — 1000 оборотов в минуту.

Покупатели отмечают, что к достоинствам этой модели кроме описанных выше параметров можно отнести небольшой уровень шума при работе, относительную надежность и несколько режимов работы, в том числе — стирка спортивной обуви.





Чуть более дорогая модель с глубиной в 45 сантиметров. Это позволило увеличить загрузку до шести килограмм. Кроме того, такая машинка потребляет меньше энергии (класс энергопотребления А++) и за одну стирку расходует не более 39 литров воды. Скорость отжима также немного выше — 1200 оборотов в минуту. Производитель обещает, что уровень шума не превышает 61 дБ.

Из плюсов пользователи обращают внимание на удобный дисплей с подсветкой, дизайн и отсутствие вибрации на высоких оборотах. Минусы — недостаток коротких циклов стирки.



Фото: e96.ru

Глубина этой стиралки составляет 44 сантиметра, а максимальная загрузка белья — 6 килограмм. Другие характеристики достаточно стандартны — класс энергопотребления А, не более 56 литров расхода воды за одну стирку, скорость отжима в 1000 оборотов в минуту. Шум — не выше 55 дБ.

Из основных преимуществ модели покупатели отмечают прямой привод — в машине электродвигатель и барабан соединены одним валом, за счет чего повышается эффективность стирки и долговечность всей внутренней конструкции стиралки. Из минусов некоторые — отсутствие встроенного дисплея.

Фото: market.yandex.by

Самая дорогая модель в нашей подборке. Ее глубина составляет 45 сантиметров, максимальный объем загружаемого белья — семь килограмм. При этом у нее самый высокие класс энергопотребления — А+++. Расход воды за стирку — не более 42 литров, а скорость отжима — 1200 оборотов.

Из уникальных «фишек» модели — дополнительная дверца AddWash, через которую белье можно добавлять в барабан прямо во время стирки. Максимальный уровень шума — 54 дБ.

Управление со смартфона, отсутствие шума, множество программ стирки (в том числе с короткими циклами) — главные плюсы устройства, по мнению покупателей. Из недостатков выделяют разве что высокую цену.