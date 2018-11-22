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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест. Три клика - и мы подскажем, куда сходить в выходные в Минске именно вам AFISHA.TUT.BY собрала лучшие ивенты Минска для домоседов, родителей с детьми и тусовщиков. Ответьте всего на три вопроса, и мы попробуем угадать, что вам нужно в этот...