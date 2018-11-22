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Топ скидочных карт от минских универмагов: где покупать выгоднее?

23.11.2018 07:34 — Разное | Myfin  
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Топ скидочных карт от минских универмагов: где покупать выгоднее?
Фото из архива Myfin.by

Myfin.by составил рейтинг скидочных и накопительных карт крупнейших минских универмагов.  

Потребительский опыт

Ежемесячно минские универмаги оповещают покупателей о всевозможных акциях: скидки по карте магазина, скидки в определенные дни, скидки весь месяц на определенные товары или определенные бренды.

Теперь это кажется неотъемлемой частью их взаимодействия с потребителем.

Для удобства мы отобрали самые крупные и не менее знаменитые минские универмаги для того, чтобы оценить условия их программ лояльности.

В рейтинг ТОП-5 Myfin.by вошли крупнейшие минские универмаги:

  • ОАО «ГУМ»;
  • ОАО «ЦУМ Минск»;
  • ООО «Торговый дом «На Немиге»;
  • ТКУП «Беларусь»;
  • УП «Кирмаш».

Топ скидочных карт от минских универмагов: где покупать выгоднее?

 

Карту лояльности универмага «ГУМ» легко получить, оплатив ее стоимость на основании заполненной «Анкеты» и обязательной регистрации в общей базе данных владельцев карт.

Фиксированной скидки по карте нет. Однако здесь также существует система накопления в три уровня. Первый начинается с накопленной суммы от 100,00 до 499,99 – тогда скидка составит 3%. Максимальный размер скидки достигает 7%.

Кроме того, в магазине действует социальная программа «Растем вместе». Семья, в которой родился ребенок (дети), в течение трех месяцев со дня  рождения, имеет право на бесплатное получение дисконтной карты (карта оформляется на одного из родителей) с первоначальным балансом  или  увеличение баланса уже  имеющейся  в размере «300,0 рублей» – на каждого родившегося ребенка при предъявлении свидетельства о рождении.

«ЦУМ»

Система скидок, предоставляемая по дисконтным картам – накопительная, поэтому размер скидки варьируется от 1% до 10%.

Скидка 1% предоставляется на  накопленные суммы покупок от 0 до 299,99 рублей. Максимальную скидку 10% можно получить, приобретя товар на сумму свыше 2000,0 рублей.

Карту можно получить, совершив в ОАО «ЦУМ Минск» покупки непродовольственных товаров на сумму от 300 рублей, либо же приобрести дисконтную карту по фиксированной цене.

Топ скидочных карт от минских универмагов: где покупать выгоднее?

Торговый дом «На Немиге»

Владельцы карты «Торговый дом «На Немиге» имеют право на получение скидки в размере 8% от стоимости совершаемой покупки непродовольственных товаров во всех секциях универмага в обычные дни.

Правда, с 10 августа этого года руководство универмага приостановлена реализация дисконтных карт «Торговый дом «На Немиге». Поэтому тем покупателям, у которых ее нет и которые хотят сэкономить, придется позаимствовать ее у знакомых, тем более что дисконтная карта не является именной.

«Беларусь»

Дисконтная карта универмага «Беларусь» дает право на получение 3% скидки на непродовольственные товары.

 
Теги: Минск
 
 
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