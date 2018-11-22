Топ скидочных карт от минских универмагов: где покупать выгоднее?



Фото из архива Myfin.by

Myfin.by составил рейтинг скидочных и накопительных карт крупнейших минских универмагов.

Потребительский опыт

Ежемесячно минские универмаги оповещают покупателей о всевозможных акциях: скидки по карте магазина, скидки в определенные дни, скидки весь месяц на определенные товары или определенные бренды.

Теперь это кажется неотъемлемой частью их взаимодействия с потребителем.

Для удобства мы отобрали самые крупные и не менее знаменитые минские универмаги для того, чтобы оценить условия их программ лояльности.

В рейтинг ТОП-5 Myfin.by вошли крупнейшие минские универмаги:

ОАО «ГУМ»;

ОАО «ЦУМ Минск»;

ООО «Торговый дом «На Немиге»;

ТКУП «Беларусь»;

УП «Кирмаш».





Карту лояльности универмага «ГУМ» легко получить, оплатив ее стоимость на основании заполненной «Анкеты» и обязательной регистрации в общей базе данных владельцев карт.

Фиксированной скидки по карте нет. Однако здесь также существует система накопления в три уровня. Первый начинается с накопленной суммы от 100,00 до 499,99 – тогда скидка составит 3%. Максимальный размер скидки достигает 7%.

Кроме того, в магазине действует социальная программа «Растем вместе». Семья, в которой родился ребенок (дети), в течение трех месяцев со дня рождения, имеет право на бесплатное получение дисконтной карты (карта оформляется на одного из родителей) с первоначальным балансом или увеличение баланса уже имеющейся в размере «300,0 рублей» – на каждого родившегося ребенка при предъявлении свидетельства о рождении.

«ЦУМ»

Система скидок, предоставляемая по дисконтным картам – накопительная, поэтому размер скидки варьируется от 1% до 10%.

Скидка 1% предоставляется на накопленные суммы покупок от 0 до 299,99 рублей. Максимальную скидку 10% можно получить, приобретя товар на сумму свыше 2000,0 рублей.

Карту можно получить, совершив в ОАО «ЦУМ Минск» покупки непродовольственных товаров на сумму от 300 рублей, либо же приобрести дисконтную карту по фиксированной цене.





Торговый дом «На Немиге»

Владельцы карты «Торговый дом «На Немиге» имеют право на получение скидки в размере 8% от стоимости совершаемой покупки непродовольственных товаров во всех секциях универмага в обычные дни.

Правда, с 10 августа этого года руководство универмага приостановлена реализация дисконтных карт «Торговый дом «На Немиге». Поэтому тем покупателям, у которых ее нет и которые хотят сэкономить, придется позаимствовать ее у знакомых, тем более что дисконтная карта не является именной.

«Беларусь»

Дисконтная карта универмага «Беларусь» дает право на получение 3% скидки на непродовольственные товары.