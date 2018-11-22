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Карлсен и Каруана в 10-й раз кряду сыграли вничью в матче за шахматную корону

23.11.2018 07:42 — Разное | Tut.by  
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Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.


Фото: Reuters

Девять предыдущих партий также завершились вничью. Накануне Карлсен и Каруана установили новый рекорд матча за шахматную корону по количеству завершенных с ничейным результатом партий подряд с момента его начала. Предыдущий рекорд был установлен в противостоянии россиянина Гарри Каспарова и индийца Вишванатана Ананда в 1995 году, которые на старте матча восемь партий подряд сыграли вничью.

Счет по итогам 10 партий равный — 5:5. Следующая партия состоится в субботу.

Карлсен и Каруана побили рекорд по числу ничьих подряд с начала матча за шахматную корону

Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае общего ничейного счета назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини- поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

 
 
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Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.
 
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