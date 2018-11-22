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"Малый повзрослел". Фильм TUT.BY к 30-летию Макса Коржа

23.11.2018 08:09 — Разное | Tut.by  
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23 ноября Максу Коржу исполняется 30 лет. Один из главных музыкантов независимой Беларуси непубличный человек — он трижды отказал TUT.BY в интервью. И тогда мы решили съездить на родину Коржа в Лунинец и снять небольшой сюжет о школьных годах музыканта. То, что задумывалось как видео на 5−7 минут, превратилось в 23-х минутный фильм. Учителя Коржа рассказали нам о драках, его первой группе, костюме зайчика и том, насколько правдивы тексты музыканта.

 
 
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