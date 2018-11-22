Японка наняла дочери фейкового отца. И сама в него влюбилась

Мегуми была еще младенцем, когда ее родители расстались и отец исчез из ее жизни. Но несколько лет спустя мама сказала, что он захотел восстановить связь с дочерью. Мегуми начала регулярно видеться с Ямада. Она думает, что общается с отцом и что Ямада — его настоящее имя. Но это все ложь.





«С раннего детства она спрашивала меня, где он, — говорит Асако, мама Мегуми. — Она знала только то, что он ушел вскоре после ее рождения, и поэтому она винила себя».

Несколько лет это не было проблемой, но когда Мегуми было около 10, Асако заметила перемены в поведении дочери.

«Она не разговаривала со мной и стала очень тихой и отстраненной», — рассказывает Асако.

«Потребовалось много времени, чтобы узнать о травле».

Асако выяснила, что не только Мегуми винила себя в расставании родителей. Ее одноклассники травили ее, потому что у нее не было отца: дети из неполных семей в Японии часто подвергаются стигматизации.

В итоге она была так расстроена, что однажды отказалась идти в школу.

«Она — мой единственный ребенок, и у меня сердце обливалось кровью, когда я видела, как ей грустно», — рассказывает Асако.





Она пыталась добиться помощи учителей, но когда ничего не получилось, ей пришла в голову другая идея.

«Я думала только о том, могу ли я найти доброго и милого мужчину, идеального отца, который помог бы ей стать счастливее», — говорит Асако.

Она слышала, что есть агентства, которые предоставляют актера, чтобы он сыграл гостя на свадьбе или сходил с тобой на свидание — такие услуги развиты в Японии.

Она позвонила в одну из таких фирм узнать, могут ли они подыскать ее ребенку фейкового отца. После кастинга пятерых кандидатов она выбрала Такаши.

«Мне показалось, что с ним было легче всего общаться, — говорит Асако. — Он очень добрый и милый, я просто прислушалась к своим инстинктам».

Такаши управляет одной из фирм, где работают 20 человек и более 1000 фрилансеров — мужчин и женщин разного возраста и уровня образования, которые могут сопровождать клиента почти в любой ситуации, пользуясь вымышленными именами и играя любые роли. Они часто вынуждены обманывать, но они строго соблюдают закон.

Такаши — сам актер, он играл бойфрендов, бизнесменов, друзей, отцов и был женихом на пяти постановочных свадьбах.

Он говорит, что готовится к ролям, просматривая голливудские фильмы вроде оскароносного «Маленькая мисс Счастье» — фильма о поссорившейся семье, которую восстановило совместной путешествие, и «Потомки», в котором Джордж Клуни играет безразличного отца, внезапно проникшегося родительскими чувствами к детям после трагедии в семье.





«Я изучаю эти фильмы и запоминаю строки и фразы оттуда, — говорит Такаши. — Я записываю, как общаются между собой разные члены семьи и что значит быть отцом или мужем определенного типа. Они помогают мне понять отношения и динамику в семье».

Асако встретилась с Такаши несколько раз, чтобы обсудить, какого отца он должен сыграть для Мегуми.

«Мои запросы были простыми, — говорит она. — Во-первых, я хотела, чтобы он извинился за то, что до сих пор не мог быть в жизни Мегуми. Во-вторых, я хотела, чтобы он слушал все, что она хотела ему сказать».

Асако рассказала Мегуми, что ее отец заново женился и у него теперь новая семья, но он недавно связался с ней, чтобы восстановить связь. Она даже сказала дочери, что отец работает актером.

Мегуми была в шоке, но в итоге согласилась встретиться с ним. С тех пор, как Такаши превратился в Ямада и стал отцом Мегуми, прошло около 10 лет. Это была его самая длительная и, вероятно, самая этически неоднозначная роль.

Такаши до сих пор помнит их первую встречу.

«Эмоции были очень сложными, — говорит он. — Она спросила, почему я не приезжал к ней раньше, и я чувствовал ее обиду».

В роли Ямада Такаши стал встречаться с Мегуми и ее мамой пару раз в месяц — присоединялся к ним в выходной день, ходил с ними в кино и посещал дни рождения. Асако говорит, что дочь быстро начала меняться.

«Спустя какое-то время Мегуми стала намного счастливее и дружелюбнее, — говорит она. — Она хотела общаться, была жизнерадостной, она даже захотела вернуться в школу. И тогда я подумала: «Оно того стоило».





Один случай особенно отложился в памяти у Асако, когда она и Ямада были на родительском дне в школе у Мегуми.

«Мы стояли позади детей в классе, — рассказывает Асако. — Она увидела нас вместе и потом постоянно поворачивалась, чтобы посмотреть на нас еще раз. У нее была широченная улыбка на лице, и это делало меня счастливой».

Услуги Такаши стоят недешево. Каждый раз Асако платит ему около 10 тысяч йен (около $ 90), и хотя у нее достойная зарплата, ей приходится откладывать, чтобы позволить себе это.

Но она помнит, насколько несчастной была ее дочь раньше, и поэтому она считает, что это правильно потраченные деньги.

Такаши также видит отличие Мегуми от той тихой, робкой девочки, которой она была, когда они впервые встретились.

«Постепенно она стала счастливее и увереннее в себе», — говорит он.

«Я встречался с ней и Асако втроем, но однажды она сказала: «Я хочу погулять вдвоем с папой» — и я пошел гулять с ней, она тогда впервые взяла меня за руку».





Персонаж Такаши за 10 лет очень сблизился с Мегуми, теперь молодой девушкой. Он стал частью семьи. Как и любой отец, он даже говорит Мегуми, что любит ее, хотя на самом деле это не так.

Как он объясняет эту ложь?

«Переключаться с одной личности на другую — важнейшая часть этой работы, — говорит он. — Но я тоже человек, и поэтому, конечно, я совру, если скажу, что не чувствую никакого эмоционального конфликта, когда говорю «я тебя люблю» этому ребенку. Но это работа, которую я должен делать, и я постоянно себе об этом напоминаю».

Асако понимает, что кто-то может не согласиться с ее выбором.

«Я знаю, что то, что я делаю, — радикально, — говорит она. — Но я очень, очень хотела спасти мою дочь».

Но все еще сложнее: Асако тоже очень привязалась к персонажу, которого играет Такаши за ее же деньги.

«Когда мы втроем, я чувствую себя умиротворенной, — говорит она. — Мы болтаем, смеемся, и мы все очень добры друг к другу. Он был с нами так долго, что я бы хотела выйти за него замуж и стать настоящей семьей».





Асако все же пришлось принять горькую правду, что она влюблена в вымышленного персонажа, который не может ответить ей взаимностью.

«Я говорила ему [о своих чувствах], но он сказал мне прямо в лицо, что он с нами только потому, что это его работа. Это все очень сложно, — говорит она. — Я хорошо осознаю, что он с нами, потому что мы ему платим».

«Я фантазирую о наших отношениях, что мы могли бы быть настоящей семьей. Но те отношения, которые у нас есть сейчас, тоже эмоционально помогают мне. Они поддерживают меня».

Асако не планирует прекращать сделку с Такаши и говорит, что продолжит нанимать его играть отца Мегуми, даже если это будет означать дальнейшее погружение в фантазии и обман.

«Идеальный сценарий — она продолжит считать его отцом, — говорит Асако. — И когда она будет выходить замуж, я хотела бы, чтобы он пришел на свадьбу, а затем, когда у нее родится ребенок, я хочу, чтобы он играл и дедушку. Плохой сценарий — это если моя дочь обо всем узнает».

А если когда-нибудь вернется настоящий отец Мегуми?

Асако всерьез не думала об этом. Поскольку она не общалась с ним с развода, она не считает это маловероятным. Но если бы он пришел, то Мегуми бы выбрала не его, а Ямада, считает женщина. Он — идеальный отец, такой, на которого Асако и рассчитывала.

Такаши тоже понимает, что обман будет разрастаться.

«Это одна из серьезных проблем «аренды семьи», — говорит он. — Мегуми может выйти замуж, и ее муж будет думать, что я ее отец. Если потом она заведет ребенка, то она будет считать меня его дедушкой, и ставки будут все повышаться и повышаться».





Он задумывался о том, что почувствует Мегуми, если узнает правду, хотя сюжетные линии, которые он напланировал, могут многим показаться очень оптимистичными.

«В лучшем случае мне хотелось бы верить, что она поблагодарит меня за заботу — так думает 80% меня», — говорит он.

«Но остальные 20% думают, что она будет опустошена. Она может спросить, почему я не продолжил врать до конца», — добавляет Такаши.

«Я думаю, я сильно поддерживал ее в жизни… Возможно, ожидать от нее благодарностей было бы чересчур, но я хотел бы, чтобы она хотя бы признала, что мы помогли ей».

Многим может быть сложно понять, почему Асако решила пойти на то, что может сильно ранить ее дочь, если она узнает правду. Но она считает свое решение правильным.

«Я знаю, что некоторые люди считают глупым платить деньги за обман своей собственной дочери, но я была в отчаянии», — говорит она.

«Все могут понять, как ужасно чувствовать, что твоему ребенку так больно».

Она говорит, что переживает, как это все может повлиять на Мегуми, но старается не думать об этом.

По ее словам, такие вещи происходят чаще, чем можно себе представить.

«Моя ситуация не уникальна. Я уверена, что есть много таких «заместителей» отцов или матерей».

Имена героев изменены. Иллюстрации — Кэти Хорвич.