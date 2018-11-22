Расскажите, как вы похорошели с годами, и получите корзинку косметики

Некоторые женщины осознают свою красоту только с возрастом. И тогда они расцветают, становясь прекраснее, чем в юности. Именно среди таких женщин мы разыгрываем три корзинки с косметикой. Внимательно читайте условия конкурса: возможно, приз достанется именно вам.





Содержимое корзинки SL, «Мультишаговая программа внутриклеточного восстановления» (сыворотка+маска);

«Зеленая аптека», зубная нить «Денторол Алоэ Вера», 65 м;

«Зеленая аптека», крем для рук, 75 мл;

«Зеленая аптека», морская соль с микроэлементами, 1 кг;

«Кора», крем-маска с фруктовыми кислотами, эксфолиант, 100 мл;

«Фармароял», энергетический шампунь против выпадения волос с экстрактом гуараны, 250 мл;

«Фармадетокс», защитный кондиционер для волос, 250 мл;

«Золотой кедр», кедровое масло с живицей, 500 мл;

обжаренные семена льна, саше 5 г x 30;

и другое.

Итак, мы разыгрываем три одинаковые корзинки с косметикой и товарами для здоровья. У кого есть шанс их получить? У женщин в возрасте старше 40 лет, которым сейчас удается выглядеть лучше, чем в молодости. В случае, если по объективным причинам героиня не может написать нам, сделать это может ее близкий человек. Победительницей при этом будет считаться именно героиня истории, а не рассказчик.

Мы предлагаем участницам рассказать о том, как они похорошели с годами, как воспринимали свою внешность десятки лет назад и что думают о ней сейчас. Как удалось отыскать и подчеркнуть изюминки? Сколько времени ушло на то, чтобы найти идеальную для себя прическу и собственный стиль в одежде? Также говорить можно о своем уходе за лицом, телом и волосами: возможно, ваши советы будут полезны другим читательницам.

Присылать свои истории нужно на почтовый ящик krasa@tutbymedia.by до 9.00 30 ноября. Что должно быть в письме:

— не менее двух фотографий горизонтальной ориентации (на одной из них вы должны быть запечатлены в молодости, а другая должна быть сделана в настоящее время);

— рассказ о том, как менялись ваша внешность и отношение к себе;

— контактные данные (имя и фамилия, номер телефона).

Из числа присланных материалов мы отберем три, которые покажутся нам самыми интересными. Они будут опубликованы: к каждой истории прикрепим голосование, предложив читателям угадать, сколько лет героине. Правильные ответы мы будем рассказывать в следующих материалах, а когда выйдет последняя история, впишем в нее информацию о возрасте героини спустя неделю после публикации. Все три героини, чьи рассказы и фото мы разместим, станут победительницами и получат по корзинке с косметикой и товарами для здоровья.

Конкурс проводится с 23 ноября по 21 декабря 2018 года. Участниками могут быть все совершеннолетние граждане РБ. Победителей определяет редакция спецпроектов. Выигрыш не облагается подоходным налогом.

К участию не будут допущены заявки без указания контактного номера, а также истории, присланные после указанного срока.



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