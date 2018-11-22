Первый ресурсный центр в Городке

Современный ресурсный центр торжественно открыт в УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» 21 ноября. Символическую красную ленту перерезали председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнёв, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Фёдор Домотенко и директор колледжа Владимир Шитько.

Лабораторные и практические занятия по специальности «Техобеспечение процессов сельхозпроизводства» в ресурсном центре ведутся с 2004 г. За это время более тысячи учащихся учреждений профессионального образования области и порядка пятисот работников организаций АПК прошли обучение в центре, где сосредоточено более 70 тракторов и сельхозмашин, лабораторное оборудование. Параллельно здесь проходит стажировка мастеров производственного обучения.

— В колледже существенно пересмотрены учебные планы в сторону увеличения часов практики, — рассказал В.В. Шитько. — Сегодня соотношение теоретических и практических часов составляет порядка 60% и 40%. Ребята проходили практику на лучших сельскохозяйственных предприятиях области, и, что важно, зарабатывали деньги. Отдельные учащиеся за два месяца практики получили более двух тысяч рублей. Это хороший стимул для них самих и для нашего колледжа. Слова благодарности за твердую позицию в том, чтобы практика учащихся была оплачиваемой, — председателю облисполкома Н.Н. Шерстнёву. Поставленная им задача, чтобы учащиеся старших курсов проходили практику в течение не менее шести месяцев подряд в разгар сельхозработ, вполне выполнима. В следующем году мы готовы включиться в такой эксперимент. В ближайших планах у нас — создание современного технопарка, станции техобслуживания и ремонта энергонасыщенных тракторов марки «Беларус».

В текущем году существенно дополнена и обновлена материальная база центра. За счет средств областного бюджета подготовлены три лаборатории и четыре учебных класса, освоено более 90 тыс. руб. На сумму порядка 180 тыс. руб. приобретено лабораторное оборудование. Крупнейшими производителями сельхозтехники и оборудования их поставлено на сумму более 700 тыс. руб. Так, ОАО «Минский тракторный завод» в порядке спонсорской помощи поставил в колледж два трактора и оборудование для учебной лаборатории; ОАО «Гомсельмаш» — комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218А-1-02; ОАО «Лидаагропроммаш» — косилку КНД-3; ОАО «Витебский мотороремонтный завод» — агрегат почвообрабатывающий АДС-6; управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» — пресс-подборщик рулонный ПРИ-150; ОАО «ЮНИТЕСС» — тренажеры трактора «Беларус»-1221 и зерноуборочного комбайна «Вектор». ОАО «Витебский мясокомбинат»-«Птицефабрика Городок» выделили центру машину для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7А, грабли колесно-пальцевые ГРЛ-9, 6-1, пневматическую универсальную сеялку СПУ-6, грабли-валкообразователь ГВБ-6,2. В следующем месяце ожидается пополнение центра стимуляторами трактора «Беларус»-1221 и зерноуборочного комбайна «Вектор» производства российской компании «Форвард». Тренажеры позволят отрабатывать первоначальные навыки управления сельхозтехникой.

— Мы на сегодня сделали то, что планировали на областном совещании «Обеспечение сельскохозяйственных организаций области кадрами рабочих и специалистов», состоявшемся на базе ГГАТК в феврале этого года. Это только начало, — подчеркнул Н.Н. Шерстнёв. — Практика в период обучения учащихся должна занимать основное время. Теория — хорошо, но без практики мы не получим специалиста, поэтому последовательно будем увеличивать объем практических занятий. Государство тратит бюджетные деньги, чтобы подготовить специалистов. Будем готовить их вместе на поле, на производстве. И когда, работая на тракторе, вы, ребята, почувствуете, что вам недостаточно знаний электроники, гидравлики, вы вернетесь в учебные аудитории с пониманием, где испытываете дефицит теоретических знаний. Практические навыки вы будете получать в лучших хозяйствах, где есть современная техника. Пройдет несколько лет — и сельское хозяйство преобразится к лучшему. Работать в нем предстоит вам: на новой технике, с хорошей зарплатой, в хороших бытовых условиях.

На базе центра организованы факультативные занятия по диагностированию и техобслуживанию энергонасыщенных тракторов. Занимавшиеся в лаборатории учащиеся колледжа были так увлечены, что практически не обращали внимания на многочисленных гостей. У тренажера «Диагностирование гидрообъемного рулевого управления трактора «Беларус» нам удалось поговорить с учащимися группы 3тоВ Виталием Морозом, Павлом Булаевым и Андреем Карповичем:

- Раньше нам показывали многие узлы и механизмы только в учебниках, на экранах мониторов компьютеров. Это было скучновато, а сейчас мы имеем возможность увидеть их воочию и не только увидеть, но и поработать с ними. Это куда более интересно. Факультатив посещаем с удовольствием. Понимаем, что практические занятия принесут значительно больше пользы. На производство мы придем, имея представление о технике, с которой предстоит сталкиваться, быстрее освоим ее в настоящем деле.

— Ребятам нравится работать не только головой, но и руками, тем более, для занятий приобретены замечательные новые наборы инструментов, — обращает внимание преподаватель Владимир Демидов (на снимке с учащимися).









- В лаборатории теперь сосредоточено множество настоящих основных узлов новейшей сельхозтехники. Их можно изучать детально, разбирать и собирать, разбираясь, как устранить поломку, наладить их. Это позволяет колледжу готовить более высококвалифицированных специалистов, является твердым шагом на пути перехода к практике.

— На Всебелорусском собрании из уст президента прозвучало, что во время обучения учащиеся и студенты должны значительную часть времени проводить, практикуясь в реальных условиях, — отметил гендиректор МТЗ Ф.А. Домотенко (на снимке вручает В.В. Шитько символический трактор).







- Исходя из этого мы переформатировали на заводе научно-технический центр, создали на кафедре политехнического университета отраслевую лабораторию. Затем перешли к ССУЗам, подготавливающим специалистов для сельскохозяйственной отрасли, и начали с Витебской области, с первой, куда в 2016 г. было поставлено 10 энергонасыщенных тракторов. Тогда мы увидели, что нет специалистов для работы на этой технике. Пришлось на заводе открыть обучающие курсы и задуматься о том, чтобы подобный центр был создан в области. Выбор пал на Городокский колледж, где успешно идет подготовка специалистов. Мы помогли укрепить его техническую базу, соответственно, учреждение образование сможет готовить высококлассных специалистов для работы на энергонасыщенных тракторах. Сейчас на Витебщину их поставлено уже более тысячи.

В перспективных планах — пополнение базы ресурсного центра техникой не только белорусских и мировых производителей. Современные учащиеся должны осваивать и импортную технику, сравнивать ее с отечественной, вносить свои предложения производителям по ее усовершенствованию.

Жизнь ГГАТК с его более чем 80-летней историей неотрывна от жизни нашего района в целом. Сегодня наш колледж — крупнейший в области ССУЗ, готовящий специалистов сельскохозяйственного профиля. Благодаря базе ресурсного центра, он принимает также учащихся из Видзовского ГПТК, Лепельского ГАТК, Поставского ГК и других учебных заведений. Увлекательный наглядный учебный процесс, потенциально высокий уровень подготовки специалистов привлекает в наш колледж новых ребят. У него есть будущее, значит, и у сельскохозяйственных предприятий — тоже, ведь его выпускники пополнят ряды их работников квалифицированными специалистами.

Светлана ЯКОВЛЕВА.