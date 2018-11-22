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МАПИД показал, как необычно будет выглядеть новая многоэтажная застройка в Минске
МАПИД во время республиканского строительного семинара с участием высокопоставленных лиц презентовал план застройки пустыря около улицы Максма Горецкого в Сухарево. Дома тут будут более современными, нежели в типовых районах вроде Каменной Горки и Михалово.
Как рассказало руководство, в новом микрорайоне будут современные дворы без машин. Его обеспечат школой и садиком. Причем садик будет панельным — МАПИД тут протестирует новую типовую модель детского сада, который потом сможет строить в любом микрорайоне и в Беларуси и в России.
Особенностью домов будут не только их нетривиальные фасады, но и входы в подъезды с уровня земли: никаких пандусов, современная безбарьерная среда.
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В районе Горецкого появятся современные дома с дворами без машин.
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