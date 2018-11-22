ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Mercedes-AMG GLC 63 S - самый быстрый кроссовер Нюрбургринга

23.11.2018 08:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Установлен еще один официальный рекорд легендарной «Северной петли» — на этот раз среди SUV и «паркетников». Самым быстрым кроссовером на этой знаменитой трассе стал Mercedes-AMG GLC 63 S.


За рулем этого «заряженного» кроссовера заводской тест-пилот Mercedes-AMG Маркус Хофбауэр проехал круг 20,8-километровой трассы за 7 минут 49,369 секунды. Прежний рекорд Нюрбургринга среди SUV продержался чуть больше года — он принадлежал 510-сильной Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, показавшей время 7:51.7.

Немецкий кроссовер выехал на рекордный заезд в заводской спецификации — с четырехлитровым битурбо-мотором V8 объемом 4 л, развивающим 510 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, 9-ступенчатым «автоматом» с пакетом мокрых фрикционов вместо гидротрансформатора и полным приводом с многодисковой муфтой в приводе передних колес. С места до первой «сотни» GLC 63 S разгоняется за паспортные 3,8 секунды, «максималка» ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В Германии GLC 63 S стоит от 103 тыс. евро.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлен еще один официальный рекорд легендарной "Северной петли" - на этот раз среди SUV и "паркетников".
 
Новости дня
Новости разные
 
В Европе назрел новый кризис. По кому он ударит первым?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика