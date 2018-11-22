Mercedes-AMG GLC 63 S - самый быстрый кроссовер Нюрбургринга

Установлен еще один официальный рекорд легендарной «Северной петли» — на этот раз среди SUV и «паркетников». Самым быстрым кроссовером на этой знаменитой трассе стал Mercedes-AMG GLC 63 S.





За рулем этого «заряженного» кроссовера заводской тест-пилот Mercedes-AMG Маркус Хофбауэр проехал круг 20,8-километровой трассы за 7 минут 49,369 секунды. Прежний рекорд Нюрбургринга среди SUV продержался чуть больше года — он принадлежал 510-сильной Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio , показавшей время 7:51.7.

Немецкий кроссовер выехал на рекордный заезд в заводской спецификации — с четырехлитровым битурбо-мотором V8 объемом 4 л, развивающим 510 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, 9-ступенчатым «автоматом» с пакетом мокрых фрикционов вместо гидротрансформатора и полным приводом с многодисковой муфтой в приводе передних колес. С места до первой «сотни» GLC 63 S разгоняется за паспортные 3,8 секунды, «максималка» ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В Германии GLC 63 S стоит от 103 тыс. евро.