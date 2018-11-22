Как и что можно привезти из-за границы после 1 января?

Простые вопросы о новых лимитах на таможне

23 ноября 2018 в 7:30

FINANCE.TUT.BY

Как считаются лимиты: если стиралка весит 62 кг, а в машине едет 3 человека, можно ли ее будет провести без уплаты пошлин?

Кто попадает под новые нормы, а кто — по-прежнему нет?

Будут ли распространяться лимиты на товары, полученные в наследство?

Как таможня определяет: себе я везу товары или буду их продавать? Например, человек хочет привезти 10 смартфонов для своих коллег

Правда ли, что жителей приграничья и тех, кто ездит часто, проверяют более тщательно?

Если я везу с собой дорогой ноутбук или фотоаппарат, как доказать, что я купил их раньше — возить чеки с собой?

Изменился ли список того, что нужно декларировать обязательно?

Как оплатить пошлину, если не вписался в лимиты?

Не вписался в лимиты — что дальше: конфискация, штраф, «черный» список таможни?

Любители заграничного шопинга снова в печали: совсем скоро заработают новые нормы по ввозу товаров. Если до 31 декабря вы можете привезти вещей на сумму до 1,5 тысячи евро и весом до 50 кг, то с 1 января 2019 года норма значительно сократится — до 500 евро и до 25 кг. Но это при условии, что за границей вы не были 3 месяца. Если чаще, то ограничение будет 300 евро и 20 кг. Новые лимиты беспошлинного ввоза введены в рамках ЕАЭС.

И хоть общие принципы работы таможенных органов из-за новых лимитов не поменялись, FINANCE.TUT.BY решил вместе со специалистом юридической фирмы Arzinger&Partners Михаилом Ходасевичем разобрать самые простые житейские ситуации, с которыми вы можете столкнуться при возвращении из заграничной поездки.

1

Как считаются лимиты: если стиралка весит 62 кг, а в машине едет 3 человека, можно ли ее будет провести без уплаты пошлин?

Лимиты определяются для каждого человека в транспортном средстве, въезжающем на территорию ЕАЭС, в отдельности. При этом, конечно, стоит помнить, что при расчете нормы провоза алкоголя и табака несовершеннолетние не учитываются.

Количество людей в машине не учитывается и при ввозе неделимых товаров. Это товары весом более 35 кг с учетом их первичной неотделяемой упаковки — крупная бытовая техника и другие схожие товары. За них надо будет доплатить пошлину в размере 30 процентов от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг общего веса.

Размер пошлины определяется на основании того, насколько превышены лимиты по стоимости и весу товаров:

если стоимость товаров превышает 500 евро, пошлина составляет 30% от общей стоимости;

если вес товаров превышает 25 кг, то пошлина составит 4 евро за каждый килограмм свыше лимита либо 30% от общей стоимости товаров — берется наибольший размер пошлины;

аналогичный подход применяется и тогда, когда превышение имеется и по весу, и по стоимости: рассчитывается наибольший из двух вариантов размер пошлины.

В отношении алкогольных напитков и пива установлены специальные размеры пошлины — 10 евро при ввозе 4 литров, 20 евро — при ввозе 5 литров.

2

Кто попадает под новые нормы, а кто — по-прежнему нет?

Ограничения, по-прежнему действуют в отношении всех физлиц, ввозящих товары на таможенную территорию ЕАЭС, вне зависимости от их гражданства. При этом указанные положения не распространяются на дипломатов стран-участниц ЕАЭС, их семьи, направленных от имени государственных органов работать за рубеж, а также иностранцев, переселяющихся на постоянное место жительство в какое-либо из государств ЕАЭС.

Кроме того, лимиты не применяются в отношении тех жителей ЕАЭС, которые временно живут за границей не менее 12 месяцев до момента въезда. Для этой категории граждан есть отдельные ограничения и особенности, установленные законодательством союза.

Отметим, что служебная командировка (кратковременная поездка) за рубеж не дает каких-либо льгот при ввозе товаров, поэтому в отношении командированных применяются общие ограничения по ввозу.

3

Будут ли распространяться лимиты на товары, полученные в наследство?

Наследство, полученное за рубежом, освобождается от уплаты таможенных пошлин вне зависимости от его таможенной стоимости и веса. Для подтверждения того, что ввозимое имущество действительно является наследством, нужно предоставить на таможне выданный нотариусом или иным компетентным иностранным органом документ о получении наследства. Такой документ должен содержать перечень имущества, полученного наследником за рубежом.

Ввозимое наследство тоже нужно декларировать.

4

Как таможня определяет: себе я везу товары или буду их продавать? Например, человек хочет привезти 10 смартфонов для своих коллег

Ключевое в лимитах — они ограничивают количество ввозимых вещей для коммерческого пользования. Не личного.

Если же таможенные органы посчитают, что товары ввозятся с целью их перепродажи, то так просто в страну их не пустят: необходимо будет соблюдать все формальности, предусмотренные для импорта товаров, включая уплату ввозного НДС (если потребуется) и таможенных пошлин, рассчитанных по таможенному тарифу.

Так, четыре и более идентичных товаров длительного использования, ввозимых в одном автомобиле, могут быть признаны таможенными органами товарами не для личного, а для коммерческого использования.

Под товарами длительного пользования понимаются товары, которые исходя из традиционного использования имеют срок службы более года, а также стиральные порошки, ополаскиватели, чистящие (моющие) средства в упаковках весом более 5 кг.

Количество человек в автомобиле может совпадать или превышать количество таких ввозимых товаров, но данный факт приниматься во внимание таможенными органами не будет. Ограничение не распространяется только на автобусы с количеством посадочных мест более 12.

Для отдельных групп товаров установлены отдельные, более жесткие ограничения. К примеру, один раз в три года без уплаты таможенных пошлин можно провезти одну газовую плиту, варочную панель, компьютер и т.д. Стоит напомнить, что ряд товаров не могут рассматриваться как товары для личного использования. Например, это аппаратура для фотолабораторий, парикмахерские кресла, двигатели внутреннего сгорания, котлы центрального отопления и другие товары.

5

Правда ли, что жителей приграничья и тех, кто ездит часто, проверяют более тщательно?

Многие ситуации остаются на усмотрение таможенных органов. Сотрудники при принятии решения об отнесении товаров к предназначенным для личного использования уполномочены оценивать ассортимент ввозимых товаров, состав семьи лица, которое ввозит товары, цель и частоту поездок.

Сотрудники таможни вправе учитывать, насколько близко лицо проживает от границы Беларуси и, соответственно, усиливать контроль в отношении тех, кто проживает, например, в приграничных районах Брестской или Гродненской областей. Внимание могут привлечь и безработные граждане, ввозящие дорогостоящие товары.

Кроме того, обращается пристальное внимание на ситуации, когда в короткий промежуток времени различные физические лица ввозят идентичные товары.

6

Если я везу с собой дорогой ноутбук или фотоаппарат, как доказать, что я купил их раньше — возить чеки с собой?

Интерес вызывает вопрос с вывозом и ввозом вещей, бывших в употреблении. Если человек временно вывозит с собой из ЕАЭС дороге имущество, необходимое для работы, отдыха и иных целей, то при возвращении в Беларусь пошлины в отношении этих товаров не уплачиваются. Но поскольку лимиты снизятся, многие личные вещи могут просто в них не вписаться по цене.

Таможенные органы могут оценить наличие признаков естественного износа (царапин и др.), проверить отсутствие упаковки, полной комплектации товара, бирок и иных признаков, чтобы определить, является ли вещь бывшей в употреблении. В отношении ввозимой одежды также оценивается ее соответствие сезону и погодным условиям.

Если вы перед выездом за границу купили новый ноутбук, камеру или шубу, то имеет смысл при выезде задекларировать это имущество. Это процедура добровольная, но она позволит избежать пристального таможенного контроля при возвращении в страну, предъявив таможенную декларацию.

7

Изменился ли список того, что нужно декларировать обязательно?

В отношении ряда товаров сохраняется обязанность по их обязательному декларированию при перемещении через таможенную границу ЕАЭС вне зависимости от их стоимости. При этом таможенная пошлина не уплачивается.

К таким товарам относятся, в том числе, денежные средства в размере 10?000 долларов США в эквиваленте и более, ценные бумаги, культурные ценности.

8

Как оплатить пошлину, если не вписался в лимиты?

Оплатить таможенную пошлину можно наличными на пунктах таможенного контроля, банковским переводом на счет Минской центральной таможни либо через систему ЕРИП в разделе «Таможенные платежи».

9

Не вписался в лимиты — что дальше: конфискация, штраф, «черный» список таможни?

Если лицо честно попытается задекларировать товары, но таможенные органы посчитают, что их нельзя отнести к товарам для личного использования, то товары просто не пустят в Беларусь. Таможня предложит вывезти товар за пределы Беларуси либо поместить их на таможенный склад временного хранения.

Если же утаить товары, подлежащие декларированию, то на вас может быть наложен штраф в размере от 5 до 50 базовых величин. Если не задекларировать деньги (больше 10 тысяч долларов в эквиваленте) — часть суммы будет конфискована.

Аналогичный штраф с конфискацией ждет и лиц, превысивших допустимый размер ввоза алкогольных напитков и табачных изделий. При этом в отношении незаконного ввоза алкоголя установлен более высокий максимальный размер штрафа — 100 базовых величин (2450 рублей). Есть момент: уплата штрафа не освобождает от обязанности задекларировать товар и оплатить пошлину.

Если везли и не задекларировали товар стоимостью выше 250 базовых величин (на сегодня это 6125 рублей), речь будет идти об уголовной ответственности за контрабанду.