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"Вытереть слезы - к маме, к Ольге - за медалями". Как брестский тренер готовит пловцов-чемпионов

23.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Поговаривают, что золото юниорского чемпионата мира котируется ниже, чем похвала тренера Ольги Ясенович. Ты можешь быть самым молодым в истории белорусского плавания мастером спорта международного класса, взять в 15 лет пять золотых медалей взрослого чемпионата страны и вернуться с серебром юношеских олимпийских игр — но на тренировках из тебя будут «выбивать всю дурь» наравне с остальными. Приголубить, пожалеть и вытереть слезки с румяных пубертатных щечек — это к маме с папой. К Ольге — за медалями.


В понедельник вечерняя тренировка в группе Ольги Ясенович начинается в 15.00. Пятерых подростков-пловцов из училища олимпийского резерва подвезли на автобусе ко входу в брестский Дворец водных видов спорта. Первый час тренировки спортсмены занимаются в зале. В 16.00 на воду выходят четверо из них: Анастасия Шкурдай, Ева Андросюк, Анастасия Грицук и Михаил Ларченко. Пятый подопечный Ольги, Иван Адамчук, пока не у дел — получил травму. Все воспитанники Ольги — 2003 года рождения. Из них четверо — мастера спорта, а Настя — самый молодой в истории белорусского плавания МСМК. А тренеру всего 30 лет.

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Чаша 50-метрового бассейна дворца разделена на две половины — по десять 25-метровых дорожек с каждой стороны. Одну из них заняли Настя с Евой, вторую Миша со второй Настей. На соседней дорожке справа плавают две женщины предпенсионного возраста, слева — седовласый мужчина лет сорока пяти. Из-за занавески, разделяющей основной бассейн от прыжкового, доносятся крики тренера, который гоняет маленьких ватерполистов.

Пловцы занимают тумбочки — и по свистку тренера срываются в воду, расчерченную разноцветными гирляндами из поплавков. Ольга с секундомером в руках — у бортика.


Юные пловцы проплывают 100 метров на спине и возвращаются к тренеру за новой порцией наставлений. Ольга ставит ногу на тумбочку, нависает над подопечными и скороговоркой доводит новую установку:

— Давайте туда сейчас делаете полтинник. Три, четыре удара ног, протяжка с заныриванием через корпус. Делаем конкретно четыре удара разгоняющих, четвертый — самый сильный, согласовывается с движением рук с протягиванием. Поехали! Первый полтинник!


Ольга Ясенович

Спортсмены приняли «шифровку из центра», кивнули головой и вернулись на дорожки. Ольгу они понимают с полуслова. Под ее началом тренируются с самых первых дней своей спортивной жизни. Для тренера они тоже «первенцы». Две Насти и Ваня к ней пришли в один день, когда Ольга набирала детей в свою группу в брестском физкультурно-оздоровительном комплексе.

— Детей у меня было очень много, но только эти трое остались до сих пор, — рассказала Ольга. — Они занимаются в одной группе, одного года рождения и пришли в один день на дополнительный набор в секцию по плаванию. Настю привел дедушка. Я помню, он подошел, такой высокий, фактурный, спортивный, и сказал: «Это — будущая олимпийская чемпионка». Смотрю, а на вид — ребенок как ребенок. Но Настя стояла, широко раскрыв глаза и рот. Взгляд был однозначно, как у человека, который готов вкалывать. Я дедушкин оптимизм не разделила, сказала: «Ну посмотрим, хорошо». Меня другие тренеры часто спрашивают, было ли видно по Насте сразу, что она очень способная. Когда она пришла, были девочки, которые плавали первое время гораздо быстрее нее и физически были более предрасположены к плаванию. Но ее желание плавать перебороло все.

Чуть позже к «костяку» добавились и Миша с Евой:

— Первое время, когда мы с Евой занимались, были постоянные слезы. Но она с характером. Не получилось у нее что-то, я наругала — она плачет. Ей говоришь: «Все, иди домой», а она: «Нет» — и занимается дальше. Сейчас уже не плачет.


«Танцы мои закончились, гимнастика тоже ушла, а плавание осталось»

Сама Ольга в спортивное плавание пришла случайно. В детстве она занималась танцами и спортивной гимнастикой в родном Борисове.

— Я когда домой возвращалась из гимнастического комплекса, шла мимо бассейна и думала, что там можно купаться, отдыхать, весело проводить время. Думала, что танцы и спортивная гимнастика — это очень тяжело, а плавание — нет. Поэтому в один прекрасный день попросила родителей отвести меня в бассейн. Оказалось, что не все так радужно. Но танцы мои закончились, гимнастика тоже ушла, а плавание осталось.

Из Борисова Ольга переехала в Минск, в училище олимпийского резерва в Уручье — и со временем перешла из спортивного плавания в подводный спорт.

— В плавании в 17 лет у меня результат не то что остановился, а стал ухудшаться. Тренер мне предложил для смены деятельности перейти на подводный спорт: поплаваешь, отдохнешь — и вернешься. Я ушла, и возвращаться уже не хотелось особо.


Ольга окончила училище и поступила в Белорусский государственный университет физической культуры. Первую половину дня занималась учебой, а по вечерам помогала тренировать юных пловцов. В начале карьеры будущему тренеру удалось еще поработать несколько месяцев в международном клубе по плаванию в столице Египта Каире.

— Я работала с тренерами, которые обучали плаванию маленьких детей. Для меня это было хорошим опытом и возможностью подучить английский язык. Там я поняла, что хочу работать с детьми.

После Египта Ольга приехала к подруге в Брест. В тот момент в городе как раз открывался Дворец водных видов спорта. Начинающий тренер отправила свое резюме, встретилась с руководством и решила остаться:

— Первый год «своих» детей у меня не было. Я приехала в сентябре, тренеры уже все работали, группы были набраны. Да и в тренерах по плаванию особо никто не нуждался. Но мне было интересно. Тем более что открывался Дворец водных видов спорта с 50-метровым бассейном, «двадцатьпяткой», огромным количеством залов. Да и задача здесь стояла развивать профессиональный спорт.

«Самое сложное психологически — пережить старт»

Молодому специалисту первое время было тяжело: Ольга работала с несколькими детскими группами, разрываясь между тремя городскими бассейнами. Когда были деньги, жила на съемных квартирах, когда нет — оставалась на ночь у подруги или в жилых помещениях бассейна. Ольга о том времени вспоминает с улыбкой: «Сложности закаляют».

В первые два года работы у тренера занималось около 200 детей. Постепенно количество воспитанников сокращалось. Одни решали сосредоточиться на учебе, другие уходили в триатлон или пятиборье, третьи просто понимали, что не готовы столько времени инвестировать в тренировки. Сейчас у нее одна «чемпионская» группа из пяти пловцов.

— У меня очень сложный характер. Я очень требовательный человек. Есть два вида плавания: оздоровительное и спортивное. Если мы говорим про спорт, то тут необходима тренировка характера и дисциплины. Для меня спорт — это дисциплина, жизнь по определенному графику и установкам. Есть родители, которые забирали детей из-за того, что у меня жесткие требования. Хотя, когда мы в первый день во Дворце водных видов спорта проводили день открытых дверей и набирали детей, некоторые мамочки видели меня и говорили: «Ой, девочка… Нет, мы пойдем поищем мужчину. А то у нас такие мальчики, которым нужна дисциплина».


Воспитанники Ольги сейчас устанавливают юниорские рекорды и побеждают на соревнованиях белорусского и международного уровней. Но первые шаги своих пловцов на мировой арене тренер вспоминает с улыбкой. Редкий старт обходится без «косяков»: то переволнуются и на дорожку не выйдут, то купальник дома оставят, то ключ от шкафчика в раздевалке перед стартом потеряют.

— Для тренера самое сложное психологически — пережить старт. Когда спортсмен уходит в колл-рум, а ты ждешь, когда он выступит, — призналась Ольга.

— Что вы говорите своим подопечным перед заплывом?

— Вся работа идет на тренировках. Перед стартом уже что-то говорить не имеет смысла. Насте я всегда говорю: «Потерпи, поработай». Потому что знаю, как это тяжело. Это действительно тяжелый труд. Как проходить дистанцию, мы с ней проговариваем и отрабатываем на тренировках. Поэтому просто прошу ее поработать.


«Когда спортсмен всем доволен, работать с ним тяжело»

Как признается Ольга, ее главная цель — реализовать потенциал своих учеников. В планах на этот сезон участие в Кубке республики в январе, в марте и апреле — отборочные старты к летним международным соревнованиям. Для Насти Шкурдай в приоритете выступление на юношеском чемпионате мира в августе.

— Настя чувствует, что от нее ждут медали. С этим тоже нужно работать. На самом деле ничего страшного, если с каких-то соревнований не будет медалей. Главное — плыть не в 15 лет, а в 25. И до этого возраста нужно сохранить желание, работоспособность и здоровье. Когда мы с Настей ехали на юношескую Олимпиаду в Буэнос-Айрес, разговора о медалях не было, а она стала второй на 50 м баттерфляем. Пришла с серебряной медалью ко мне и сказала: «Я недовольна». Мне было приятно. Когда спортсмен всем доволен и удовлетворен, работать с ним тяжело: сложно найти мотивацию.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Поговаривают, что золото юниорского чемпионата мира котируется ниже, чем похвала тренера Ольги Ясенович. Ты можешь быть самым молодым в истории белорусского...
 
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