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Скарлетт Йоханссон говорит по-белорусски (в нашей подборке фильмов)

23.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Вы знаете все эти фильмы, а некоторые можете процитировать прямо сейчас. Но бьемся об заклад, что вы еще не смотрели их в белорусской озвучке. Что ж, пора исправляться: вместе с видеосервисом VOKA выбрали для вас кино на выходные.

«1+1»

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано.
О чем кино: пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.

Один из самых коммерчески успешных французских фильмов современности. Оно и понятно: комедия, от которой можно задохнуться от смеха, мелодрама, которая заставит расчувствоваться даже самых крепких орешков. «1+1» на самом деле больше чем просто смешное кино, наполненное гэгами и не самыми политкорректными шутками. Это в том числе социальная сатира, которая резонирует с каждым. Как положено хорошему фильму, этот — полон конфликтов, что вызовет эмпатию буквально каждого зрителя: постарше и помоложе, богатеев и бедняков, тех, кто любит классическую музыку, и фанатов рэпа. И то, что теперь этот уже почти культовый образец французского кино доступен в белорусской озвучке, — фантастически приятно.

«Гэта цудоўнае жыццё» / It’s a Wonderful Life

Режиссер: Фрэнк Капра.
О чем кино: Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве. Очевидно, что человек, отказывающийся от самого большого дара Бога — жизни — нуждается в помощи ангела-хранителя. И Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса, приятного, доброго, но неопытного, еще даже не заслужившего крылья. Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа от смертного греха, он получит крылья. А времени у него почти не осталось… Кларенс находит единственно правильное решение — показать Джорджу мир, в котором тот не существует.

Конец ноября — самое время, чтобы начать создавать вокруг себя новогоднее настроение. И для ближайших выходных предлагаем классику — каправскую «Эту замечательную жизнь». Американская версия «Ивана Васильевича» (или «Карнавальной ночи», если хотите) в том смысле, что именно это кино крутят в Рождественский сочельник. Такие картины — аккурат то, что нужно для настроения семейного праздника: герои искренни, их помыслы чисты, окружение — очаровательно, а выводы из происходящего — жизнеутверждающи. В лучших традициях старого Голливуда здесь правят семейные ценности и гуманизм — программа минимум накануне Нового года.

«Падынгтан» / Paddington

Режиссер: Пол Кинг.
О чем кино: познакомьтесь, это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. На пути к этой цели его ожидают невероятные приключения, полные юмора и опасностей.

Еще одно семейное кино с почти диккенсовским настроением. За симпатичной сказкой в декорациях Лондона (таким красивым последний раз он был, пожалуй, только в Гарри Поттере) стоит несколько горькая история о современных реалиях. О том, как изменился мир, что теперь людям нет дела друг до друга, а семья — не священное понятие, а компания людей, с которыми ты живешь под одной крышей. Старая система ценностей, с которой в современный Лондон прибывает милейший медвежонок, сталкивается с реальностью — что смешно и горько одновременно. Но, как и положено с хорошей сказкой, после просмотра вы станете чуточку лучше.

«Капiтан Фантастык» / Captain Fantastic

Режиссер: Мэтт Росс.
О чем кино: они говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу в полной гармонии с природой. Лишь стечение обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушится первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей?

У вас есть все шансы влюбиться в это кино, если вы порицаете общество потребления, современную систему ценностей и политическое устройство, скажем, в США. Конфликт «Капитана Фантастика» понятен и прямолинеен ровно настолько, чтобы достучаться до широкого круга зрителей, но не скатиться в банальность. Впрочем, мы знаем, со вторым вы всегда сможете поспорить. То, что дети, которые растут на самообразовании, говорят на множестве языков и неплохо разбираются в макроэкономике, покажут так себе успехи в социализации — не новость. И до самого конца фильма терпеливому зрителю предстоит ждать, поймет ли это фриковатый папаша. Путь к осознанию полон мелодраматических и смешных моментов, что делает «Капитана» не только добротным семейным фильмом, но и подспорьем для философской дискуссии на минималках.

«Вiкi Крысцiна Барселона» / Vicky Cristina Barcelona

Режиссер: Вуди Аллен.
О чем кино: две молодые американки Вики и Кристина проводят свои летние каникулы в Барселоне и совершенно очарованы этим городом, а также одним молодым художником по имени Антонио. Вики — старомодна и настроена на серьезные отношения: ухаживания, свидания и свадебную фату в финале. Кристина — сексуально раскрепощена, раскованна и привлекательна в своей бунтарской сущности. Антонио не может определиться, его привлекают обе девушки. Отношения в любовном треугольнике становятся все более запутанными, а тут еще в игру вступает бывшая жена Антонио, обладающая весьма взрывным темпераментом, и похоже, что она не до конца отказалась от своих прав на бывшего мужа.

А вот и самый, пожалуй, неожиданный вариант. Один из самых раскрученных фильмов Аллена, который задрал количество приезжих в Барселону до небес. Помимо бесконечно красивых видов столицы Каталонии и не менее прекрасных видов главных актрис, в этом фильме Аллена есть привычный его кинематографу дух легкости и необязательности. За которым прячется вся серьезность алленовского кинематографа — комичного и трагичного одновременно. За «Вики Кристиной Барселоной» можно наблюдать как за путеводителем по городу с любовным флером, как за романтической комедией или даже угловатой мелодрамой. Но потом все равно отыскать те самые горькие пародийные крошки, разбросанные на вашем пути: ирония по поводу возвышенных отношений творческой богемы, в адрес надутых пустоглазых нимфеток, рассуждающих о том, что они запутались, чего же ищут от жизни, или шпильки в адрес таких самоуверенных и четких по мелочам англичанок, на поверку оказавшихся теми еще распущенными девицами.

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VOKA — это видеосервис с разнообразным контентом: фильмами, сериалами, ТВ-каналами, онлайн-трансляциями музыкальных и спортивных событий. Услуга доступна абонентам всех белорусских операторов, на любом устройстве — от смартфона до телевизора.

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