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Может ли Беларусь найти новых друзей и не разозлить Кремль?
Почему Беларуси стоит присмотреться к опыту Сингапура, какую роль может сыграть на Донбассе Индия и к чему приведет противостояние России и Запада — об этом президент Института вопросов XXI века, главный редактор и издатель, журнал Global Brief (Торонто, Канада) Ирвин Студин рассказал Завтра твоей страны.
Готовить сильную элиту и отдаляться от России
Беларусь может укрепить свое экономическое и политическое положение на постсоветском пространстве, а также стать посредником между полюсами напряженности, считает эксперт. Чтобы закрепить свою роль в регионе, нашей стране необходимо учитывать наработки не только европейских, но и азиатских государств.
Аналитик советует изучить опыт Сингапура: консолидировать ядро страны, готовить более сильную элиту, налаживать контакты по всему миру.
— Конечно, это не делается одномоментно. Сингапуру понадобились десятилетия. Но белорусы обладают потенциалом, который поможет найти решение проблемы быстрее, — отмечает Ирвин Студин.
В экономическом плане Беларусь может стать для западных игроков окном в Россию.
— На Западе не знают и не видят такой возможности. Задача белорусов —заявить о себе в таком ракурсе, — подчеркивает эксперт.
А белорусским производителям, по мнению аналитика, необходимо как можно быстрее найти новых торговых партнеров. Сильная привязанность и зависимость от рынка и экономики России ставит Беларусь в уязвимое положение.
Правда, как считает эксперт, резкая попытка снизить зависимость от восточных соседей может не понравиться Кремлю и вызвать кризис в Беларуси.
— Надо постепенно, без рывков отдаляться от Москвы, чтобы не провоцировать руководство России и не создать впечатление демонстрации своей нелояльности, — советует Ирвин Студин. — Канада, кстати, хорошо понимает положение Беларуси, потому что она находится в квази-подобной ситуации относительно США: мы зависимы и в психологическом, и в экономическом плане.
Остановить войну на Донбассе поможет Индия
Минск сыграл огромную роль посредника в противостоянии между Россией и Украиной, но возможности руководства Беларуси в разрешении конфликта, по мнению аналитика, исчерпаны. Переговоры по Донбассу зашли в тупик.
Ирвин Студин прогнозирует, что моменту предстоящих весной 2019 года
— Это опасно и для Беларуси, которая может быть втянута в противостояние, — предостерегает он. — Разрешить конфликт становится все сложней. Ситуация зашла так далеко, что ни одна из сторон не имеет четкого представления, как из нее выходить.
По словам эксперта, США без понятия, как влиять на ситуацию на Донбассе, Европа и постсоветское пространство устали от этого конфликта. Нет новых идей.
— Уже несколько лет я пытаюсь продвинуть идею привлечения миротворческих сил из нейтральной азиатской страны для разрешения конфликта на Донбассе. В частности, я предлагаю кандидатуру Индии, — отмечает Ирвин Студин.
Он считает, что Владимир Путин и Дональд Трамп совместными усилиями смогут убедить Индию помочь остановить войну на востоке Украины.
— Вслед за индийскими миротворческими силами в регион могут прийти азиатские деньги, появятся средства для восстановления разрушенной инфраструктуры, — полагает Ирвин Студин.
Как помирить Россию и Запад
Эксперт считает, что Россия не знает, чего хочет в нынешней ситуации противостояния с Западом. Кремль растерян, не знает, куда повернуться и как действовать.
— Практически при каждом своем шаге Москва импровизирует: иногда успешно, иногда ошибочно. Но длительного плана выстраивания отношений, аргументов каких-либо действий нет. Доступ на Запад заблокирован, масштаб конфликта с ним нарастает, а повернуться полностью в сторону Азии страна не способна, — подчеркивает Ирвин Студин.
В то же время, по его мнению, нет значимых ответов со стороны Запада. Растерянность противоборствующих сторон мешает как поиску выхода из нынешнего кризиса в отношениях, так и озвучиванию своей позиции.
— Ни одна из сторон конфликта не понимает до конца его риски, политики недооценивают потенциал его масштабного разрешения или хаоса, который может быть в Украине. Никто четко не озвучивает, чего ждет от другой стороны. А без этого не получится ни разрешить конфликт на Донбассе, ни помирить Москву с Брюсселем и Вашингтоном, — уверен Ирвин Студин.
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Кто остановит войну на Донбассе, и как помирить Москву с Брюсселем и Вашингтоном.
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