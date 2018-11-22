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Мингорисполком определил, как будут работать магазины в предпразничные и праздничные дни

23.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома сообщило, как будут работать столичные магазины 15 декабря - 15 января.

"Для удобства покупателей с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года магазины работают без закрытия на ремонт, инвентаризацию, санитарные дни", - говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Продовольственные магазины современного формата торговой площадью свыше 400 кв.м. начиная с 15 декабря по 7 января будут завершать работу не ранее 22.00.

В праздничные дни Рождества Христова и Нового года:

  • 25, 31 декабря и 7 января – все магазины будут работать по режиму рабочего дня;
  • 1 января продовольственные магазины работают – с 10.00 до 18.00, у непродовольственных магазинов – выходной.

В новогоднюю ночь до 4 часов утра будет работать ярмарка "Калядны кiрмаш" на площадке у Дворца спорта.

Рестораны и кафе работают без выходных дней, до 06.00 утра начиная с 15 декабря по 1 января (за исключением расположенных в помещениях, встроенных в жилые здания).

 
 
Ссылка на источник 24
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Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома сообщило, как будут работать столичные магазины 15 декабря - 15 января.
 
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