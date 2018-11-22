|
Мингорисполком определил, как будут работать магазины в предпразничные и праздничные дни
Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома сообщило, как будут работать столичные магазины 15 декабря - 15 января.
"Для удобства покупателей с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года магазины работают без закрытия на ремонт, инвентаризацию, санитарные дни", - говорится
Продовольственные магазины современного формата торговой площадью свыше 400 кв.м. начиная с 15 декабря по 7 января будут завершать работу не ранее 22.00.
В праздничные дни Рождества Христова и Нового года:
В новогоднюю ночь до 4 часов утра будет работать ярмарка "Калядны кiрмаш" на площадке у Дворца спорта.
Рестораны и кафе работают без выходных дней, до 06.00 утра начиная с 15 декабря по 1 января (за исключением расположенных в помещениях, встроенных в жилые здания).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома сообщило, как будут работать столичные магазины 15 декабря - 15 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)