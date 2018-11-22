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Названы самые опасные места на Земле

23.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Немецкое общество Bündnis Entwicklung Hilft составило рейтинг самых опасных мест на Земле, регулярно страдающих от землетрясений, цунами и ураганов.

Исследователи под научным руководством профессора Рурского университета Катрин Радтке изучили статистику катаклизмов по 171 странам мира. При составлении рейтинга они учитывали не только частоту землетрясений, цунами и ураганов, но и то, насколько то или иное государство готово к тому, чтобы справляться с их последствиями. Решающий фактор - инфраструктура. Если в регионе достаточно дорог и аэропортов, то туристы и местные жители могут быстро эвакуироваться в безопасные точки, службы спасения - добраться до зоны бедствия. Важным критерием также стало число больниц и врачей, устойчивость местных электросетей, обеспеченность чистой питьевой водой.

Самый высокий риск погибнуть от стихии, по оценке экспертов, - на тихоокеанских островах Вануату и Тонга. Часто от землетрясений, цунами и ураганов страдают и Филиппины, где, к тому же, еще несут угрозу и извержения вулканов и оползни. Также в число наиболее опасных попали Центральная Америка, Западная и Центральная Африка, а также Юго-Восточная Азия.

Среди же самых безопасных в этом отношении стран - Катар, Мальта и Саудовская Аравия. 

Число природных катаклизмов, по прогнозам ученых, в мире будет расти.

 
 
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Немецкое общество Bündnis Entwicklung Hilft составило рейтинг самых опасных мест на Земле, регулярно страдающих от землетрясений, цунами и ураганов.
 
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