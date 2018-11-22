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Apple создал рождественский мультфильм в стиле Pixar
Корпорация Apple, по традиции, подготовила к Рождеству и Новому году короткометражный мультфильм о вере в себя, силе чудес и исполнении желаний. Главной героиней анимации стала талантливая художница.
Мультфильм выполнен в стиле, похожим на тот, который использует легендарная студия Pixar. В нем звучит песня Сome out and Play 16-летней Билли Эйлиш, чей дебютный сингл Ocean Eyes после премьеры набрал более 35 миллионов прослушиваний.
Видео о том, как создавалась анимация:
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Корпорация Apple, по традиции, подготовила к Рождеству и Новому году короткометражный мультфильм о вере в себя, силе чудес и исполнении желаний. Главной героиней...
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