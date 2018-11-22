Apple создал рождественский мультфильм в стиле Pixar

Корпорация Apple, по традиции, подготовила к Рождеству и Новому году короткометражный мультфильм о вере в себя, силе чудес и исполнении желаний. Главной героиней анимации стала талантливая художница.

Мультфильм выполнен в стиле, похожим на тот, который использует легендарная студия Pixar. В нем звучит песня Сome out and Play 16-летней Билли Эйлиш, чей дебютный сингл Ocean Eyes после премьеры набрал более 35 миллионов прослушиваний.

Видео о том, как создавалась анимация: