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Apple создал рождественский мультфильм в стиле Pixar

23.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Корпорация Apple, по традиции, подготовила к Рождеству и Новому году короткометражный мультфильм о вере в себя, силе чудес и исполнении желаний. Главной героиней анимации стала талантливая художница. 

Мультфильм выполнен в стиле, похожим на тот, который использует легендарная студия Pixar. В нем звучит песня Сome out and Play 16-летней Билли Эйлиш, чей дебютный сингл Ocean Eyes после премьеры набрал более 35 миллионов прослушиваний.

Видео о том, как создавалась анимация:

 
 
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Корпорация Apple, по традиции, подготовила к Рождеству и Новому году короткометражный мультфильм о вере в себя, силе чудес и исполнении желаний. Главной героиней...
 
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