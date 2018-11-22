Советы ГАИ: как подготовить автомобиль к зиме

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям подготовиться к зимней непогоде: заменить шины на зимние, проверить техсостояние автомобиля, а также быть дисциплинированными, предельно внимательными и осторожными на дороге.

Согласно многолетней статистике зимний период является наиболее аварийным. Как только наступают холода, автолюбители сталкиваются с рядом проблем, связанных с погодными условиями. Это и понижение температуры, и гололед, и снежные заносы, которые таят в себе не меньше опасностей, чем обледенелая дорога. Многолетняя практика показывает, что с приходом холодов количество аварий увеличивается.





Подготовку транспорта к эксплуатации в зимний период необходимо начинать заранее: своевременно приобретать зимнюю резину для своего автомобиля, своевременно ее менять. Хотя это и требует всегда дополнительных расходов, однако именно от шин напрямую зависит безопасность дорожного движения. На безопасности экономить не стоит.

При температуре ниже 7 градусов тепла летняя резина становится твердой, ухудшается ее сцепление с дорогой, и использование таких шин становится небезопасным. Использование зимних шин поможет сократить тормозной путь и значительно улучшит управление автомобилем в условиях скользкой дороги.

Справочная информация: в соответствии правилами дорожного движения, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 к ПДД, в котором оговорен перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении.

Согласно п. 25 приложения 4 к ПДД запрещается участие транспортных средств в дорожном движении, если шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей – 1 мм, автобусов – 2 мм, мотоциклов и мопедов – 0,8 мм.

В том числе, когда зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками "М+S", "M&S", "M.S", "M S" или "All seasons", во время эксплуатации на указанном покрытии имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 4 мм.

Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин механических транспортных средств, в сцепке с которыми они участвуют в дорожном движении.

Шина считается непригодной к эксплуатации, если появился один индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора, при равномерном износе или два индикатора в каждом из двух сечений – при неравномерном износе беговой дорожки.

Административная ответственность за неиспользование зимней резины, согласно ст.18.22 ч.5 КоАП Республики Беларусь, влечет предупреждение или штраф в размере до 0,5 установленных базовых величин.

Не только колеса, но и автомобиль в целом должен быть соответствующим образом снаряжен к эксплуатации в холодный период. Необходимо проверить общее состояние системы отопления – от ее исправности зависит возможность беспрепятственно наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку перед собой и по сторонам, при неполадках в системе стекла будут запотевать или замерзать. А это автомобилисту ни к чему. Важно проверить исправность фар и габаритных огней. Не будет лишним заменить стеклоочистители, а омыватель ветрового стекла необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью.

Обратите внимание на состояние технических жидкостей. Перед холодами аккумулятор должен быть заряжен. Почистите клеммы и проверьте, плотно ли на них сидят контакты.

Помните о безопасном вождении. Управление транспортом в зимний период требует от водителя особого внимания, строгого соблюдения правил и хороших навыков вождения.

Не стоит забывать о том, что на скользкой дороге коэффициент сцепления шин с поверхностью снижается в несколько раз, а остановочный путь автомобиля увеличивается в 4 раза, а на обледенелой дороге в 6-7 раз. Немаловажным фактором обеспечения безопасности движения в этот период является правильный выбор скорости движения. Также необходимо помнить и о соблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства. На скользкой или обледенелой дороге дистанция должна быть увеличена в 6-7 раз.

Следует помнить то, что многие ситуации, которые летом на сухой дороге можно было просто проигнорировать, в период заморозков и выпадения осадков чреваты самыми серьезными последствиями.

Необходимо менять стиль и манеры вождения, особенно при движении по заснеженной и обледенелой дороге. Начинать трогаться с места необходимо очень плавно, без рывков, не допуская буксования колес. Если же все-таки началась пробуксовка колес, надо включить передачу заднего хода и подать автомобиль назад, а затем вновь повторить движение вперед. Скорость движения необходимо увеличивать постепенно и равномерно, а уменьшать тоже постепенно, применяя торможение двигателем без выключения сцепления. При необходимости резкого снижения скорости следует применять прерывистое торможение, для этого нужно умело пользоваться тормозной системой, причем плавно, не выключая сцепление, и только при прямолинейном движении автомобиля.

При любых погодных условиях водители должны помнить о предельной осторожности, благоразумии и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома