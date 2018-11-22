|
Выхлопы дизельных двигателей замедляют развитие легких у детей
По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% детей во всем мире живут в районах с загрязненным воздухом. Одним из главных источников загрязнения атмосферы являются автомобили.
Группа ученых
По их наблюдениям, с 2009 года, когда начался проект, до его завершения в 2014-м загрязненность воздуха в районе обочин автодорог выросла и составила около 70 микрограммов оксида азота на квадратный метр. По нормативам его количество не должно было превышать 40 микрограммов на кв. м. Введение платы за въезд в Лондон дизельных грузовиков ощутимого эффекта не дало, подчеркнули ученые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% детей во всем мире живут в районах с загрязненным воздухом. Одним из главных источников загрязнения атмосферы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)