По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% детей во всем мире живут в районах с загрязненным воздухом. Одним из главных источников загрязнения атмосферы являются автомобили.





Группа ученых исследовала состояние здоровья у более чем двух тысяч детей в возрасте 8-9 лет в Лондоне и определила, что выхлопы дизельных двигателей замедляют развитие легких у детей. В районах с повышенным уровнем оксида азота в воздухе объем легких у детей, по оценке экспертов, снижается примерно на 5%. Так как рост объема легких проходит до 18 лет, то загрязненный воздух не дает достичь оптимального объема. Оксид азота производят и бензиновые модели, однако в 10 раз меньше, отмечают авторы исследования.

По их наблюдениям, с 2009 года, когда начался проект, до его завершения в 2014-м загрязненность воздуха в районе обочин автодорог выросла и составила около 70 микрограммов оксида азота на квадратный метр. По нормативам его количество не должно было превышать 40 микрограммов на кв. м. Введение платы за въезд в Лондон дизельных грузовиков ощутимого эффекта не дало, подчеркнули ученые.