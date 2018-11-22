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В Минске пьяная женщина на Mercedes влетела передними колесами в котлован

23.11.2018 09:06 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел 22 ноября, около 16.45, на улице Грибоедова в столице. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ Минска

По предварительной информации, 43-летняя водитель Mercedes ехала по улице Грибоедова со стороны проспекта Машерова в направлении улицы Игнатенко. Около дома № 29 она совершила наезд на ограждение, после чего автомобиль продолжил движение и передними колесами свалился в котлован

На данном участке производился ремонт теплотрассы. Место работ было обозначено в соответствии со всеми требованиями.

По внешним признакам виновница аварии была пьяна. Сотрудники ГАИ отвезли женщину на медосвидетельствование, которое показало 1,48 промилле алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 22 ноября, около 16.45, на улице Грибоедова.
 
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